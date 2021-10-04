TP.HCM: Người dân sẽ dùng một mã QR thống nhất trên PC-Covid để quét tại nhiều điểm như chợ, khám chữa bệnh,...

Xã hội 04/10/2021 14:18

Người dân TP.HCM sẽ dùng một mã QR thống nhất trên toàn quốc. Mã này sẽ được sử dụng quét tại các điểm đến như chợ, nơi mua sắm, khám chữa bệnh, vận chuyển hàng hóa, lưu thông.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 4/10, bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã ký văn bản gửi các sở, ngành, quận, huyện và TP. Thủ Đức về việc hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Cụ thể, TP.HCM sẽ triển khai ứng dụng PC-Covid để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tất cả dữ liệu trên ứng dụng Y tế HCM sẽ được đồng bộ vào ứng dụng PC-Covid để người dùng không cần khai báo lại từ đầu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và truyền thông.

Như vậy, người dân TP.HCM chỉ cần sử dụng một mã QR thống nhất trên toàn quốc. Mã QR này sẽ được sử dụng quét tại các điểm đến như chợ, nơi mua sắm hàng hóa, khám chữa bệnh, vận chuyển hàng hóa, lưu thông. 

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Người dân TPHCM sẽ sử dụng một mã QR thống nhất cho mọi hoạt động - Ảnh: Dân Trí

Trong trường hợp không có điện thoại di động, người dân có thể mang theo mã QR cá nhân được in bằng giấy hoặc bằng nhựa tùy theo điều kiện để thực hiện quét mã. Người dân không cần thêm bất kỳ giấy tờ nào khác cho việc quét mã QR.

Trường hợp người dân là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày hoặc đã tiêm chủng ít nhất một mũi sau 14 ngày, mã QR cá nhân sẽ có màu xanh.

Trường hợp người dân chưa tiêm vắc-xin hoặc đã tiêm một mũi nhưng chưa đủ 14 ngày hoặc hệ thống chưa có dữ liệu tiêm vắc-xin, mã QR cá nhân sẽ hiển thị màu đen.

Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, mã QR của đơn vị sẽ được áp dụng để tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong tình hình dịch bệnh. Mỗi đơn vị có thể cấp mã QR địa điểm cho nhiều khu vực khác nhau để dễ dàng khoanh vùng khi cần điều tra dịch tễ. Các đơn vị tổ chức quản lý, giám sát nhân viên, khách đến liên hệ công tác, giao dịch, sử dụng dịch vụ thông qua quét mã QR tại từng điểm kiểm soát. 

 

TP.HCM yêu cầu, mọi hoạt động được phép mở lại cần dựa trên nền tảng sử dụng các ứng dụng do Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố triển khai để cung cấp thông tin dịch tễ cho người dân, phục vụ công tác quản lý.

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