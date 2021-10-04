TP.HCM vận động 4% dân số trên 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin mũi 1 nhanh chóng đăng ký qua tổng đài 8066

Người dân nhanh chóng đăng ký tiêm mũi 1 qua tổng đài 8066 để thành phố sớm hoàn thành 100% người dân tiếp cận vắc-xin phòng Covid-19, ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Theo báo Người Lao động đưa tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, hiện còn khoảng 4% dân số TP.HCM trên 18 tuổi chưa tiêm vắc-xin vì nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, thành phố kêu gọi người dân nhanh chóng thực hiện đăng ký tiêm qua tổng đài 8066 để thành phố sớm hoàn thành 100% người dân tiếp cận vắc-xin phòng Covid-19, ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, sau khi tiêm vắc-xin, người dân cũng cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thông điệp 5K, giữ khoảng cách giữa người với người tại nơi công cộng và cả trong không gian làm việc, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Mỗi người cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác khi trở lại cuộc sống bình thường mới, vì nguy cơ dịch bệnh vẫn tồn tại.

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Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, hướng dẫn của Sở GTVT về tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố, phụ huynh có thể làm đơn đề nghị theo mẫu kèm theo bản chụp giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan, sau đó gửi đến Sở GTVT qua email: sgtvt@tphcm.gov.vn để đăng ký đón con đang mắc kẹt ở quê trở lại TP.HCM.

Qua đơn đăng ký, sở GTVT sẽ xem xét giải quyết và thông báo kết quả qua email trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được đơn. Khi được chấp thuận, phụ huynh có thể đi bằng phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh (đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không) để đón con. Trường hợp đi bằng ôtô cá nhân phải có giấy tờ hợp pháp và còn thời hạn đăng kiểm. Sở GTVT cũng lưu ý phụ huynh không tự đi lại bằng xe mô tô, xe máy.

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