TP.HCM: Đề xuất người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin được tham gia hoạt động công cộng

Xã hội 02/10/2021 16:04

UBND TP.HCM đề nghị không cần điều kiện "thời gian tiêm liều vắc-xin cuối cùng tối thiểu 14 ngày"

Theo báo Người Lao động đưa tin, UBND TP.HCM vừa có văn bản góp ý dự thảo Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM cơ bản thống nhất 5 chỉ số làm căn cứ đánh giá mức thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tuy nhiên, UBND TP.HCM cũng đề nghị điều chỉnh một số nội dung.

Cụ thể, ở nội dung "đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19, có chứng nhận tiêm chủng thời gian tiêm liều cuối tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng", UBND TP.HCM đề nghị bỏ nội dung "thời gian tiêm liều cuối cùng tối thiểu 14 ngày".

Còn nội dung "đã khỏi bệnh Covid-19: có xác nhận khỏi bệnh Covid-19 của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 hoặc trạm y tế cấp xã (đối với trường hợp điều trị tại nhà)", UBND TP.HCM đề nghị bổ sung nội dung "không quá 6 tháng".

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TP HCM đề xuất chỉ cần tiêm đủ 2 liều vắc-xin được tham gia hoạt động công cộng - Ảnh: Người Lao động

Theo dự thảo Hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" mà Bộ Y tế đang lấy ý kiến của các địa phương và bộ ngành, có 5 chỉ số quan trọng để đánh giá cấp độ dịch bệnh.

Chỉ số 1: Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần.

Chỉ số 2: Tỉ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin phòng Covid-19.

Chỉ số 3: Tỉnh, thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng; bảo đảm tối thiểu 2% số giường hồi sức cấp cứu tại các cơ sở y tế trực thuộc tỉnh/thành phố trên tổng số ca mắc mới theo dự báo tình hình dịch tại địa phương ở cấp độ 4.

Chỉ số 4: 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có oxy y tế và 100% các quận, huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng.

Chỉ số 5: Tỉ lệ tiêm chủng vắc-xin cho người từ 50 tuổi trở lên theo lộ trình (tối thiểu 80% người trên 65 tuổi được tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 áp dụng trong tháng 10-2021; tối thiểu 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 áp dụng từ tháng 11-2021).

Dựa vào các chỉ tiêu đạt được, từ đó sẽ đối chiếu và có đánh giá cụ thể theo các mức cấp độ nguy cơ thấp, trung bình, cao và rất cao. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quyết định phạm vi "mở cửa" của từng địa phương.

Cũng theo dự thảo trên, tiêm đủ liều vắc-xin là điều kiện để người dân tham gia các hoạt động đông người tại nơi công cộng.

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