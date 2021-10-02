Chính thức: TP.HCM cho phép người lao động sử dụng xe cá nhân di chuyển bốn tỉnh liền kề

Người lao động được sử dụng phương tiện cá nhân di chuyển giữa TP.HCM và bốn tỉnh liền kề gồm Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh từ ngày 4/10.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ông Lê Hoà Bình - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký văn bản về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn.

Văn bản này được UBND TP.HCM gửi cho UBND các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. Thời gian áp dụng từ ngày 4/10.

Theo đó, đối tượng được vận chuyển là công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh) đến cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn TP.HCM và ngược lại.

Khi di chuyển, đối tượng vận chuyển phải đáp ứng điều kiện sau: Đã tiêm ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV2 âm tính ( định kỳ 7 ngày/ lần).

Phương thức nhận diện quản lý phương tiện: Các đơn vị có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố phải xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia, thông qua đơn vị đầu mối là Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, UBND TP. Thủ Đức và các quận huyện.

Các đơn vị đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động, gửi đến Sở GTVT TP.HCM để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh.

Người lao động ở TP.HCM có thể dùng xe cá nhân di chuyển bốn tỉnh liền kề - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Đối với người sử dụng xe cá nhân như ô tô, mô tô, xe gắn máy thì người ngồi trên xe phải đáp ứng điều kiện sau: Đã tiêm ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS- CoV-2 âm tính (định kỳ 7 ngày/lần).

Người tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế TP.HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động).

Trường hợp không có mã QR, xuất trình một trong các giấy tờ sau: Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; đã tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

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