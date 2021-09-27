Người dân vào lại Đà Nẵng không khai báo sẽ không được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Về việc kiểm soát người dân ra vào thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay bắt buộc người dân phải sử dụng mã QRcode khi di chuyển.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, tối 26/9, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ở TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thời gian tới người dân từ các nơi vào thành phố sẽ rất đông. Do đó, các địa phương cần tập trung, không được chủ quan, lơ là, tự mãn với những gì đã đạt được. Đặc biệt, người quay lại thành phố để tạm trú cần khai báo, để được tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Về kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19, ngành y tế đã phân bổ cho các quận, huyện tiêm tập trung cho các phường đang là điểm nóng. Các quận, huyện tiêm cho các phường chưa đạt được mặt bằng chung của thành phố (73% tiêm mũi 1) thì nhanh chóng bố trí tiêm, nâng tỷ lệ lên đạt thấp nhất 70% tiêm mũi 1.

Người quay lại thành phố để tạm trú cần khai báo, để được tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 - Ảnh: Thanh niên

Về việc kiểm soát người dân ra vào thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay bắt buộc người dân phải sử dụng mã QRcode khi di chuyển. Ngành chức năng xây dựng hệ thống QRcode, thống nhất quan điểm người dân vào thành phố phải khai báo điện tử qua hệ thống QRcode và cấp tự động.

Mục tiêu tạo QRcode là phải đánh giá người có nguy cơ hay không nguy cơ với các thông tin cụ thể về việc tiêm vắc-xin, xét nghiệm, từng nhiễm Covid-19 hay không, đến từ đâu… Từ mã QRcode định danh cá nhân có thể kiểm soát việc người dân di chuyển để phòng chống dịch Covid-19.

Về việc bố trí lực lượng và các thiết bị kiểm soát tại các chốt, Sở TT-TT đi kiểm tra để tăng cường các thiết bị và hướng dẫn việc kiểm soát người dân bằng quét QRcode. Ông cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra tạm trú của người dân.

Trong thời gian tới, hơn 10.000 học sinh và người nhà về thành phố thì phải khai báo tạm vắng, tạm trú để tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Nếu không khai báo thì không được tiêm vắc xin.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-vao-lai-da-nang-khong-khai-bao-se-khong-duoc-tiem-vac-xin-phong-covid-19-427162.html