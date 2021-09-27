Người dân vào lại Đà Nẵng không khai báo sẽ không được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Xã hội 27/09/2021 13:57

Về việc kiểm soát người dân ra vào thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay bắt buộc người dân phải sử dụng mã QRcode khi di chuyển.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, tối 26/9, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ở TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thời gian tới người dân từ các nơi vào thành phố sẽ rất đông. Do đó, các địa phương cần tập trung, không được chủ quan, lơ là, tự mãn với những gì đã đạt được. Đặc biệt, người quay lại thành phố để tạm trú cần khai báo, để được tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

 

Về kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19, ngành y tế đã phân bổ cho các quận, huyện tiêm tập trung cho các phường đang là điểm nóng. Các quận, huyện tiêm cho các phường chưa đạt được mặt bằng chung của thành phố (73% tiêm mũi 1) thì nhanh chóng bố trí tiêm, nâng tỷ lệ lên đạt thấp nhất 70% tiêm mũi 1.

covid-19
Người quay lại thành phố để tạm trú cần khai báo, để được tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 - Ảnh: Thanh niên

Về việc kiểm soát người dân ra vào thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay bắt buộc người dân phải sử dụng mã QRcode khi di chuyển. Ngành chức năng xây dựng hệ thống QRcode, thống nhất quan điểm người dân vào thành phố phải khai báo điện tử qua hệ thống QRcode và cấp tự động.

Mục tiêu tạo QRcode là phải đánh giá người có nguy cơ hay không nguy cơ với các thông tin cụ thể về việc tiêm vắc-xin, xét nghiệm, từng nhiễm Covid-19 hay không, đến từ đâu… Từ mã QRcode định danh cá nhân có thể kiểm soát việc người dân di chuyển để phòng chống dịch Covid-19.

 

Về việc bố trí lực lượng và các thiết bị kiểm soát tại các chốt, Sở TT-TT đi kiểm tra để tăng cường các thiết bị và hướng dẫn việc kiểm soát người dân bằng quét QRcode. Ông cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra tạm trú của người dân.

 

Trong thời gian tới, hơn 10.000 học sinh và người nhà về thành phố thì phải khai báo tạm vắng, tạm trú để tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Nếu không khai báo thì không được tiêm vắc xin.

Đà Nẵng ban hành kế hoạch cho phép hơn 17.000 giáo viên, sinh viên trở về thành phố

Đà Nẵng ban hành kế hoạch cho phép hơn 17.000 giáo viên, sinh viên trở về thành phố

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ban hành kế hoạch cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) trở về thành phố.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh nhân Covid-19 Đà Nẵng Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP Đà Nẵng COVID-19 ở Đà Nẵng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số