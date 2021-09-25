Đà Nẵng ban hành kế hoạch cho phép hơn 17.000 giáo viên, sinh viên trở về thành phố

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) trở về thành phố phải đúng đối tượng quy định, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức thực hiện.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 25/9, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ban hành kế hoạch cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) không ở trong vùng dịch được trở về TP.Đà Nẵng (đợt 1).

Riêng công dân đang ở tại các tỉnh, thành phố như An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và TP.HCM, UBND TP.Đà Nẵn sẽ xem xét, cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn.

Cụ thể, người trở về phải có tên trong danh sách do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp, không ở tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị và các địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao.

Người trở về có đơn có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn là đang tạm trú tại địa phương và địa phương đó không có dịch (Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn mẫu đơn).

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên hiện có nơi ở tại tỉnh Quảng Nam nhưng đang dạy, học tại Đà Nẵng và có nhu cầu đi về trong ngày sẽ được hướng dẫn riêng sau khi việc dạy học được tổ chức trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Theo quy định này, dự kiến sẽ có 17.002 người trở về Đà Nẵng trong đợt 1 này, trong đó số lượng học sinh, học viên là 7.915 người; giáo viên, nhân viên 1.409 người và người hỗ trợ (đi cùng) là 7.678 người.

Thời gian thực hiện đợt 1 sẽ từ ngày 29/9 đến hết ngày 6/10 đối với công dân trở về tự túc phương tiện đi lại đường bộ.

Các đợt tiếp theo, công dân có tên trong danh sách đợt 1 nhưng chưa thể trở về và công dân tiếp tục đảm bảo các điều kiện của kế hoạch này.

Công dân trở về thành phố thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Sau khi vào thành phố và đến nơi cư trú, công dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cách ly tại nhà 14 ngày.