Thực hư việc ứng dụng PC-COVID khai thác thông tin người dùng?

Trong buổi Tọa đàm, ông Trần Nguyên Chung - Trưởng Phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin cho biết, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia và Cục An toàn thông tin đã mời Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an), Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) để tham gia kiểm tra, đánh giá về các quyền mã nguồn của ứng dụng PC-Covid.

Các bên tham gia đánh giá mã nguồn đều thống nhất: Ứng dụng PC-Covid thu thập thông tin người dùng chỉ phục vụ duy nhất cho công tác phòng, chống dịch. Ứng dụng PC-Covid không khai thác vị trí của người dùng; không đọc các nội dung thông báo của người dùng. PC-Covid là ứng dụng của cơ quan nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật và tuyệt đối không khai thác thông tin SMS, OTT của người dùng.

Trong quá trình phát triển ứng dụng, PC-Covid luôn có được sự quan tâm, đồng hành và tham gia kiểm soát về an toàn, bảo mật thông tin nói chung, kiểm soát về quyền và việc sử dụng quyền nói riêng của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, gồm có Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và của đông đảo các chuyên gia về an toàn, an ninh mạng Việt Nam.