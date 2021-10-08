Thực hư việc ứng dụng PC-COVID khai thác thông tin người dùng?

Xã hội 08/10/2021 08:03

Theo Cục An toàn thông tin, ứng dụng PC-Covid thu thập thông tin người dùng chỉ phục vụ duy nhất cho công tác phòng, chống dịch, không khai thác vị trí của người dùng và tuyệt đối không khai thác thông tin của người dùng.

Theo thông tin của báo Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 7/10, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Tọa đàm các quyền PC-Covid yêu cầu người dùng cần cấp khi sử dụng.

Trong buổi Tọa đàm, ông Trần Nguyên Chung - Trưởng Phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin cho biết, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia và Cục An toàn thông tin đã mời Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an), Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) để tham gia kiểm tra, đánh giá về các quyền mã nguồn của ứng dụng PC-Covid.

Các bên tham gia đánh giá mã nguồn đều thống nhất: Ứng dụng PC-Covid thu thập thông tin người dùng chỉ phục vụ duy nhất cho công tác phòng, chống dịch. Ứng dụng PC-Covid không khai thác vị trí của người dùng; không đọc các nội dung thông báo của người dùng. PC-Covid là ứng dụng của cơ quan nhà nước, tuân thủ các quy định của pháp luật và tuyệt đối không khai thác thông tin SMS, OTT của người dùng.

Trong quá trình phát triển ứng dụng, PC-Covid luôn có được sự quan tâm, đồng hành và tham gia kiểm soát về an toàn, bảo mật thông tin nói chung, kiểm soát về quyền và việc sử dụng quyền nói riêng của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, gồm có Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Quốc phòng), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và của đông đảo các chuyên gia về an toàn, an ninh mạng Việt Nam.

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Hiện chưa phát hiện ứng dụng PC-COVID thu thập thông tin người dùng ngoài phạm vi thực hiện các chức năng phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh minh hoạ: Internet

Đồng tình với khẳng định của đại diện Cục An toàn thông tin, ông Nguyễn Trọng Thái - Trưởng phòng An toàn thông tin, Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng, một đơn vị tham gia đánh giá độc lập ứng dụng PC-Covid cho biết: Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra một cách bài bản, cử những cán bộ có chuyên môn cao, có kinh nghiệm, phối hợp với nhà phát triển kiểm tra phần mềm đóng gói cài đặt, mã nguồn của nhà phát triển, kiểm tra thông qua các công cụ tự động tốt nhất.

Các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc kiểm tra và có biên bản đánh giá rõ ràng nên người dân hoàn toàn yên tâm sử dụng ứng dụng PC-Covid. Khi app PC-Covid hoặc bất kỳ một app nào khác sử dụng đến một trong các quyền có liên quan, hệ điều hành sẽ hỏi người dùng xem có đồng ý cấp cả cụm quyền hay không.

Tất cả các quyền mà mỗi app xin được cấp đều sẽ được hệ điều hành thông báo rõ trước khi người dùng xác nhận. Các quyền này đều được Google và Apple kiểm duyệt rất kỹ trước khi cho phát hành trên App Store và Google Play.

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