PC-Covid là ứng dụng dụng duy nhất phục vụ chống dịch, có thể tải từ App Store và Google Play

Xã hội 30/09/2021 13:33

Các tính năng trên ứng dụng được tổng hợp từ loạt ứng dụng phòng chống dịch trước đó như Bluezone, VHD, VNeID, Sổ sức khỏe điện tử,...

Theo thông tin của VnExpress, ứng dụng PC-Covid chứa thẻ xanh Covid-19, thông tin tiêm vaccine, mã QR khai báo y tế và sẽ thay thế cho toàn bộ các app chống dịch trước đây. Ứng dụng này đã hoàn thiện và được đưa lên hai kho ứng dụng App Store và Google Play sáng 30/9.

Ngoài ra, người dùng có thể vào website pccovid.gov.vn để tải về file .apk và dùng thử trên thiết bị Android. File này dung lượng khoảng 57 MB, nhưng là bản thử nghiệm nên có thể chưa tương thích với toàn bộ các thiết bị.

Ứng dụng được trang bị 9 tính năng chính: Thẻ Covid-19; Khai báo y tế; Khai báo di chuyển nội địa; Thông tin tiêm vaccine, xét nghiệm; Cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm; Quét mã QR; Truy vết tiếp xúc gần, Bản đồ nguy cơ, và Phản ánh.

Các tính năng trên được tổng hợp từ loạt ứng dụng phòng chống dịch trước đó như Bluezone, VHD, VNeID, Sổ sức khỏe điện tử,... Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian tới, ứng dụng sẽ được phát triển thêm các tính năng khác để thuận tiện cho người dân và phù hợp với chiến lược phòng chống dịch theo từng giai đoạn.

Sau khi phát hành, người dùng sẽ chỉ cần cài duy nhất ứng dụng PC-Covid cho công tác phòng chống dịch. Trung tâm Công nghệ phòng chống Covid-19 quốc gia cho biết PC-Covid sẽ thay thế toàn bộ các ứng dụng trên. Sau khi cài và đăng nhập, dữ liệu từ các ứng dụng cũ sẽ hiển thị trên PC-Covid, không đòi hỏi người dùng khai báo lại từ đầu.

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Giao diện chính của PC-Covid hiển thị thẻ Covid-19 - Ảnh: VnExpress

Thẻ Covid-19 là một trong những tính năng quan trọng trên PC-Covid. Màu thẻ được hiển thị tùy thuộc vào các dữ liệu của người dùng từ các hệ thống quản lý tiêm vaccine, hệ thống quản lý xét nghiệm... Chẳng hạn, người được ghi nhận đã tiêm 2 mũi vaccine, hoặc xét nghiệm âm tính sẽ có thẻ xanh và được phép di chuyển. Người có thẻ vàng bị hạn chế đi lại, trong khi người có thẻ Covid màu đỏ không được di chuyển.

Mã QR được sinh ra trên PC-Covid cũng là mã QR cá nhân duy nhất của người dân, chứa các thông tin liên quan đến phòng chống dịch.

Dự kiến sau khi PC-Covid ra mắt, một số ứng dụng hiện tại như Bluezone, VHD, Ncovi, sẽ được xóa hoặc cập nhật để trở thành PC-Covid. Riêng Sổ sức khỏe điện tử vẫn được duy trì, phát triển theo hướng riêng, phục vụ công tác chuyển đổi số y tế sau này. Dữ liệu từ các ứng dụng sẽ được liên thông. Thông tin về sức khỏe, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung và thống nhất, phục vụ duy nhất cho mục đích phòng chống dịch.

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Từ khóa:   ứng dụng chống dịch ứng dụng thẻ xanh ứng dụng PC-covid

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