Ứng dụng PC-Covid có thêm tính năng hỗ trợ tư khai kết quả xét nghiệm

Xã hội 28/01/2022 21:02

Tính năng tự khai kết quả xét nghiệm của app PC-Covid được Trung tâm Công nghệ phòng, chống Covid-19 Quốc gia đánh giá là giúp người dùng lưu trữ những giấy tờ quan trọng thay vì phải mang theo các bản giấy như trước đây.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp Thị, mục "Ví giấy tờ" của ứng dụng PC-Covid vừa được nhật với tính năng mới là tự khai kết quả xét nghiệm trên phiên bản 4.2.2. Người dùng hiện tại có thể cập nhật phiên bản mới nhất của app này trên cả hai hệ điều hành IOS và Android thông qua các cửa hàng ứng dụng.

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Ứng dụng PC-Covid vừa được nhật với tính năng mới là tự khai kết quả xét nghiệm - Ảnh: VTV

Để tiến hành khai kết quả xét nghiệm, người dùng ứng dụng hãy nhấn vào mục Xét nghiệm trên giao diện chính, hoặc vào Ví giấy tờ và chọn Thêm giấy kết quả xét nghiệm. Sau đó, người dùng sẽ phải điền các thông tin bắt buộc bao gồm loại xét nghiệm, ngày và giờ nhận mẫu, kết quả xét nghiệm cùng ảnh chụp lại giấy kết quả xét nghiệm. Sau khi hoàn thành khai thông tin và lưu thành công, màn hình app sẽ hiển thị kết quả ở giao diện chính, kèm với cụm chữ "Tự khai".

Tính năng mới này có thể giúp người dân không phải đem theo những giấy tờ quan trọng, nhưng tương tự với việc khai thông tin tiêm chủng thì các thông tin trong ứng dụng mà người dùng khai cũng sẽ dựa trên việc người dùng tự chịu trách nhiệm và có giá trị tham khảo.

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Tính năng tự khai kết quả xét nghiệm này cũng có thể làm màn hình ứng dụng PC-Covid đổi màu - Ảnh:  Doanh nghiệp và Tiếp Thị

Tương tự với kết quả xét nghiệm giấy, kết quả xét nghiệm tự khai bằng ứng dụng sẽ tự xóa trong vòng 72 giờ kể từ lúc khai nhận. Sau khi người dùng khai thông tin xét nghiệm, nếu kết quả là "Dương tính" thì màn hình ứng dụng sẽ chuyển sang màu hồng và đồng thời đề nghị người dùng hãy liên hệ với cơ sở y tế gần nhất.

Thực hư việc ứng dụng PC-COVID khai thác thông tin người dùng?

Thực hư việc ứng dụng PC-COVID khai thác thông tin người dùng?

Theo Cục An toàn thông tin, ứng dụng PC-Covid thu thập thông tin người dùng chỉ phục vụ duy nhất cho công tác phòng, chống dịch, không khai thác vị trí của người dùng và tuyệt đối không khai thác thông tin của người dùng.

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Từ khóa:   ứng dụng PC-covid tự khai kết quả xét nghiệm Covid-19

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