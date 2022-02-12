Động thái mới nhất của Vương Phạm sau khi Khoa Pug 'mất tích' không dấu vết

Xã hội 12/02/2022 15:09

Vương Phạm không hề nhắc gì đến người "bạn thân" Khoa Pug trong vlog mới nhất của mình nhưng qua lời nói của anh thì netizen đoán rằng sắp tới anh sẽ về Việt Nam.

Khi Khoa Pug sang Mỹ, anh nhanh chóng trở nên thân thiết với đại gia gốc Việt Vương Phạm, cả hai thường xuyên xuất hiện trong các video trên kênh YouTube của nhau và còn từng dự định sẽ cùng nhau "hùn vốn" để mở một nhà hàng.

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Khoa Pug và Vương Phạm là đôi 'bạn thân' thường xuyên quay vlog cùng nhau

Tuy vậy, cách đây không lâu, netizen đã nhanh chóng nhận ra mối quan hệ của Khoa Pug và Vương Phạm đã đứt đoạn. Lý giải cho sự việc này, Khoa Pug từng tiết lộ trong một vlog của mình rằng anh sẽ ngừng quay YouTube và cũng sẽ không tiếp tục hợp tác kinh doanh với bất kỳ ai nữa cả, động thái này của anh cũng được cho là gián tiếp sẽ "cạch mặt" Vương Phạm.

Tính đến thời điểm hiện nay, Khoa Pug đã hơn 3 tuần gần như "bốc hơi", trên các trang MXH của mình anh cũng không hề có bất kỳ động thái nào mới cả. Không những thế, đoạn video gần nhất mà Khoa Pug đăng tải cũng đã được quay từ 3 tháng trước.

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Vlog mới nhất của Khoa Phạm tiết lộ anh sẽ về Việt Nam vào một ngày không xa

Tuy vậy, mới đây, người "bạn thân" của anh là Vương Phạm đã có những bước đi đáng chú ý trên kênh YouTube của mình. Tuy không hề nhắc gì đến Khoa Pug nhưng lời nói của anh đã khiến cho netizen tin chắc rằng sắp tới anh có dự định sẽ về Việt Nam.

Theo đó, trong vlog mới nhất, Vương Phạm khoe rằng bản thân vừa mới tậu hẳn một trang trại tại bang Houston, Hoa Kỳ. Không những vậy, anh còn hứa rằng sẽ tặng 1 chiếc nanh heo do chính bản thân anh săn được về tận tay cho một fan tại Việt Nam khi anh và gia đình trở về nước. Tuy nhiên, dưới phần comment có không ít những bình luận có nhắc đến tên của Khoa Pug:

- Khoa Pug đang ở đâu...

- Khoa Pug vừa ra clip là anh bạn này đăng luôn.

- Về Việt Nam giải cứu Khoa Pug hả anh?

 Ảnh: Chụp màn hình

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Từ khóa:   Khoa Pug Vương Phạm Khoa Pug và Vương Phạm

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