Chiếc balo của nam sinh được phát hiện gần thi thể, bước đầu công an xác định tài sản cá nhân, giấy tờ tùy thân trên người phù hợp với nam sinh viên mất tích trước đó.

Rạng sáng ngày 15/2, người dân phát hiện một thi thể trôi dưới chân cầu Bình Lợi, TP.HCM được cho là khá giống nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) mất tích 3 ngày trước đó. Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhân dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể trôi trên đúng là em Nguyễn Văn Nghĩa. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, thượng tá Lê Mạnh Hà - phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM thông tin đã tìm được balô của em Nghĩa cách hiện trường không xa, tài sản, giấy tờ trong đó cũng được xác nhận là của em: "Bước đầu Công an quận Bình Thạnh xác định tài sản cá nhân, giấy tờ tùy thân trên người thi thể phù hợp với em Nghĩa mất tích trước đó. Còn balô đồ được phát hiện gần thi thể".

Qua trích xuất camera ở cổng 5 bến xe, một người đàn ông đi xe Dream được cho là đã chở Nghĩa đi - (Ảnh: Tuổi Trẻ) Trước đó, qua trích xuất camera xung quanh bến xe Miền Đông, em Nghĩa được xác định đã lên xe một người đàn ông, ông này chở nam sinh đi từ cổng 5 của bến xe trên quốc lộ 13. Dẫn tin từ VTC News trưa 15/2, ông này đã được công an mời đến làm việc tại trụ sở Công an phường 26, quận Bình Thạnh. Qua xác minh, ông này là tài xế xe ôm tên Nguyễn Đức M. (60 tuổi, hành nghề xe ôm). Ông M. xác nhận ông chính là người chở Nghĩa từ bến xe Miền Đông đi, sau đó Nghĩa xuống xe ở Trường ĐH Hutech (đường Điện Biên Phủ - quận Bình Thạnh).

Nghĩa hiện đang là sinh viên năm nhất của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (TP. Thủ Đức, TP.HCM). Gia đình cho biết, ngày 11/2, Nghĩa lên chuyến xe Tân Hoa Châu, di chuyển từ quê Bình Định vào TP.HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Đến ngày 12/2, xe cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng mãi đến trưa 13/2, gia đình vẫn không liên hệ được với Nghĩa nên đã báo cơ quan công an. Hiện Công an TP.HCM vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của Nghĩa.

Lời khai của người đàn ông chở nam sinh viên mất tích: Đón tại bến xe rồi chở đến Trường ĐH Công nghệ Người đàn ông chạy xe ôm được xác định là người đã đón và chở nam sinh viên trước khi gia đình mất liên lạc với em. Công an phường 26, quận Bình Thạnh sau đó đã mời người này đến làm việc.

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