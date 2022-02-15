Đến 5 giờ ngày 12/2, xe đã cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng đến trưa 13/2, gia đình vẫn chưa liên hệ được với Nghĩa. Khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, nón, quần tây,.. tất cả màu đen.

Liên quan đến vụ nam sinh bị mất tích khi nhập học , danh tinh nam sinh được xác định là Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ Bình Định). Theo báo Công an TP.HCM, ngày 11/2, Nghĩa đi trên chuyến xe Tân Hoa Châu từ quê Bình Định vào TPHCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Tiếp đến, camera an ninh cho thấy Nghĩa được một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy hiệu Dream được cho là đã chở nam sinh này đi rồi gia đình mất liên lạc với em từ đó. Hiện chị Nhung cùng gia đình phối hợp với công an đi trích xuất camera các vị trí khác để tìm kiếm tung tích của Nghĩa.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi) - chị họ Nghĩa cho biết, Công an quận Bình Thạnh có đến bến xe Miền Đông trích xuất camera để phối hợp tìm kiếm thông tin về Nghĩa. Qua trích xuất camera cho thấy vào lúc 4h38 sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, rồi ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe. Sau đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sáng ngày 15/2, bà Trần Thị Ty - mẹ ruột Nghĩa- cho biết từ khi con mất tích, bà nhiều lần muốn đón xe xuống TP.HCM nhưng "anh chị nó nói rằng xuống đây cũng không thể giải quyết được thêm chuyện gì". Hiện, gia đình chỉ biết trông chờ vào lực lượng chức năng giúp đỡ.

"Tôi nhiều lần muốn đón xe xuống TP.HCM nhưng các anh chị nó nói rằng xuống đây cũng không thể giải quyết được thêm chuyện gì. Hiện tại, chúng tôi đã tìm ở khắp các ngõ ngách trong TP.HCM. Gia đình tôi chỉ biết trông chờ vào công an mà thôi"- bà Ty nói trong nước mắt.

Bà Ty tiết lộ con trai vốn là người trầm tính, hiền lành và học giỏi. Đây là lần đầu tiên con lên TP.HCM. Bà kể: "Tôi chỉ có hai đứa con. Anh lớn của Nghĩa hiện đã đi lính, chỉ còn lại mình nó. Khi đi, tôi chỉ chuẩn bị cho con vài cái quần tây, đồ thể thao để nó mặc ở nhà. Tiền sinh hoạt phí phần lớn tôi đều chuyển cho anh chị của Nghĩa chứ không dám đưa nó giữ. Tôi mua cho con vé xe, tổng số tiền con trai tôi mang theo chỉ có 1,4 triệu đồng".

Theo dự định, Nghĩa đến bến xe miền Đông sẽ gọi điện thoại để chị ra đón, dẫn đi tham quan ký túc xá. "Từ khi con mất tích, tôi đi đâu không nổi nữa. Họ hàng, anh chị của Nghĩa đã ở đây mấy chục năm rồi. Vì thế, tôi mới để con lên đây. Mọi vật dụng sinh hoạt, mùng mền, chiếu gối của con đã được chuẩn bị hết rồi. Vậy mà..." - bà Ty bật khóc nức nở.

Mới đây nhất, theo Pháp luật TP.HCM, người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh) nên báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an phường 13 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Thạnh đến hiện trường để xác minh nhân thân, điều tra vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích mấy ngày qua nên báo cho người thân của nam sinh này. Tại đây, người thân của em Nghĩa đau lòng xác nhận thi thể của nam thanh niên được phát hiện dưới sông Sài Gòn chính là Nghĩa.

Cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.