Nóng: Phát hiện xác nam sinh viên năm nhất trên sông Sài Gòn sau 3 ngày mất tích

Xã hội 15/02/2022 09:40

Người nhà nạn nhân đã đến nhận dạng và xác nhận thi thể trôi trên sông Sài Gòn sáng 15/2 là nam sinh viên mất tích 3 ngày qua khi vào TP.HCM nhập học.

Dẫn tin từ Pháp Luật và Bạn đọc, rạng sáng ngày 15/2 người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh) nên báo cơ quan chức năng. Công an phường 13 sau đó nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Thạnh đến hiện trường để xác minh nhân thân, điều tra vụ việc.

Nóng: Phát hiện xác nam sinh viên năm nhất trên sông Sài Gòn sau 3 ngày mất tích - Ảnh 1

Bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với em Nghĩa mất tích mấy ngày qua nên báo cho người thân của nam sinh này. Sau khi đến nhận dạng, người thân của em Nghĩa  đau lòng xác nhận thi thể của nam thanh niên được phát hiện dưới sông Sài Gòn chính là em.

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc phát hiện thi thể trôi trên sông. Công an quận Bình Thạnh cũng đã tiến hành lập hồ sơ điều tra vụ việc em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định, sinh viên năm nhất trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM) mất tích nhiều ngày qua sau khi đến bến xe Miền Đông để nhập học.

Nóng: Phát hiện xác nam sinh viên năm nhất trên sông Sài Gòn sau 3 ngày mất tích - Ảnh 2
Nghĩa rời bến xe trước khi mất tích (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trước khi phát hiện thi thể nạn nhân dưới sông, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi) - chị họ Nghĩa cho biết qua trích xuất camera xung quanh bến xe Miền Đông, công an phát hiện một người đàn ông đã chở nam sinh đi từ cổng 5 của bến xe trên quốc lộ 13, trước khi gia đình không còn liên lạc được với Nghĩa. Chiếc xe người đàn ông chạy mang hiệu Dream. Cơ quan công an vẫn đang tìm người đi xe máy đã chở Nghĩa để xác minh vụ việc. 

Nóng: Phát hiện xác nam sinh viên năm nhất trên sông Sài Gòn sau 3 ngày mất tích - Ảnh 3
Qua trích xuất camera ở cổng 5 bến xe, một người đàn ông đi xe Dream được cho là đã chở Nghĩa đi - (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trước đó, ngày 11/2, Nghĩa lên chuyến xe Tân Hoa Châu, di chuyển từ quê Bình Định vào TP.HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Đến 5 giờ ngày 12/2, xe cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng đến trưa 13/2, gia đình vẫn chưa liên hệ được với Nghĩa. Người nhà nạn nhân sau đó đã làm đơn trình báo lên Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM về việc em mất tích. 

Tình tiết mới vụ sinh viên năm nhất mất tích: Truy tìm người đàn ông chở nam sinh rời bến xe

Tình tiết mới vụ sinh viên năm nhất mất tích: Truy tìm người đàn ông chở nam sinh rời bến xe

Theo trích xuất từ camera an ninh quanh bến xe Miền Đông, nam sinh viên mất tích được một người đàn ông chạy xe máy chở đi và từ đó gia đình mất liên lạc với em.

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