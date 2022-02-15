Lời khai của người đàn ông chở nam sinh viên mất tích: Đón tại bến xe rồi chở đến Trường ĐH Công nghệ

Xã hội 15/02/2022 13:55

Người đàn ông chạy xe ôm được xác định là người đã đón và chở nam sinh viên trước khi gia đình mất liên lạc với em. Công an phường 26, quận Bình Thạnh sau đó đã mời người này đến làm việc.

Liên quan đến vụ việc nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định), sinh viên năm nhất mất tích khi từ Bình Định vào TP.HCM nhập học. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, vào rạng sáng 15/2, người dân phát hiện một thi thể trôi dưới chân cầu Bình Lợi, TP.HCM khá giống sinh viên mất tích. Đến khoảng 10h45 sáng cùng ngày, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhân dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa bị mất tích trước đó.

Lời khai của người đàn ông chở nam sinh viên mất tích: Đón tại bến xe rồi chở đến Trường ĐH Công nghệ - Ảnh 1

Trước đó, qua trích xuất camera xung quanh bến xe Miền Đông, công an phát hiện một người đàn ông đã chở nam sinh đi từ cổng 5 của bến xe trên quốc lộ 13, trước khi gia đình không còn liên lạc được với Nghĩa. Chiếc xe người đàn ông chạy mang hiệu Dream. 

Lời khai của người đàn ông chở nam sinh viên mất tích: Đón tại bến xe rồi chở đến Trường ĐH Công nghệ - Ảnh 2
Qua trích xuất camera ở cổng 5 bến xe, một người đàn ông đi xe Dream được cho là đã chở Nghĩa đi - (Ảnh: Tuổi Trẻ)

 
Theo hình ảnh camera trong bến xe, cho thấy vào lúc 4h38 sáng 12/2 Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, sau đó ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe, tiếp đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13. Sau đó, một người đàn ông chạy xe máy hiệu Dream đã chở Nghĩa đi rồi từ đó Nghĩa được cho là mất tích. 

Lời khai của người đàn ông chở nam sinh viên mất tích: Đón tại bến xe rồi chở đến Trường ĐH Công nghệ - Ảnh 3
Người tài xế xe ôm chở nam sinh mất tích tại cơ quan công an (Ảnh: Người Lao Động)

Dẫn tin từ VTC News, người đàn ông chở nam sinh viên mất tích sáng 15/2 đã được mời đến làm việc tại trụ sở Công an phường 26, quận Bình Thạnh. Người đàn ông này tên Nguyễn Đức M., làm nghề xe ôm chuyên chở khách tại Bến xe Miền Đông.

Tại cơ quan công an, ông M. khai đón Nghĩa ở Bến xe Miền Đông rồi chở đến Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (quận Bình Thạnh). Cơ quan công an hiện vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

Lời khai của người đàn ông chở nam sinh viên mất tích: Đón tại bến xe rồi chở đến Trường ĐH Công nghệ - Ảnh 4

Trước đó, ngày 11/2, Nghĩa lên chuyến xe Tân Hoa Châu, di chuyển từ quê Bình Định vào TP.HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Đến 5 giờ ngày 12/2, xe cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng đến trưa 13/2, gia đình vẫn chưa liên hệ được với Nghĩa. Người nhà nạn nhân sau đó đã làm đơn trình báo lên Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM về việc em mất tích. 

 

Cận cảnh hiện trường tìm thấy thi thể là nam sinh viên mất tích khi đi nhập học ở TP.HCM

Cận cảnh hiện trường tìm thấy thi thể là nam sinh viên mất tích khi đi nhập học ở TP.HCM

Vào ngày 15/2, thi thể nam mặc quần áo màu đen trôi dạt vào bờ kè thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Người nhà xác nhận đây chính là nam sinh đã mất tích 3 ngày qua.

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