Liên quan đến vụ nam sinh mất tích khi nhập học, mới đây, người đàn ông cho biết chính ông là người đưa thi thể nam thanh niên vào bờ và xác nhận người này là nam sinh viên mất tích trước đó.

Liên quan đến vụ nam sinh mất tích khi nhập học, theo Tuổi Trẻ, mới đây, ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú quận Bình Thạnh, tên thường gọi là Ba Chúc), người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn cho biết chính ông là người đưa thi thể nam thanh niên vào bờ và xác nhận người này là nam sinh viên mất tích trước đó. Ông Ba Chúc Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Cụ thể, ông Ba Chúc tiết lộ, khuya ngày 15/2, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, người dân phát hiện một xác chết trôi trên sông nên báo công an. Sau đó, Công an phường 13 đã gọi điện nhờ ông dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ neo lại bằng dây dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi mới.

Vào 6h30 sáng cùng ngày, người thân đến nhận dạng và xác nhận đây là thi thể của em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ Bình Định) đã mất tích 3 ngày trước đó. "Anh chị với bà cô của cháu Nghĩa có đến nhận dạng và tôi xem giấy tờ thì đúng là cậu sinh viên xấu số này rồi. Thật đau lòng. Người thân cậu sinh viên khóc nhiều lắm vì quá đau lòng. Hiện họ đang cùng công an làm thủ tục để nhận thi thể" - ông Ba Chúc chia sẻ.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra hiện trường vụ việc - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Trước đó, theo báo Công an TP.HCM, ngày 11/2, Nghĩa đi trên chuyến xe Tân Hoa Châu từ quê Bình Định vào TPHCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Đến 5 giờ ngày 12/2, xe đã cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng đến trưa 13/2, gia đình vẫn chưa liên hệ được với Nghĩa. Khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, nón, quần tây,.. tất cả màu đen. Nam sinh mất tích - Ảnh: Công an TP.HCM Theo Pháp luật và Bạn đọc, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi) - chị họ Nghĩa cho biết, Công an quận Bình Thạnh có đến bến xe Miền Đông trích xuất camera để phối hợp tìm kiếm thông tin về Nghĩa. Qua trích xuất camera cho thấy vào lúc 4h38 sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, rồi ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe. Sau đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13. Tiếp đến, camera an ninh cho thấy Nghĩa được một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy hiệu Dream được cho là đã chở nam sinh này đi rồi gia đình mất liên lạc với em từ đó. Hiện chị Nhung cùng gia đình phối hợp với công an đi trích xuất camera các vị trí khác để tìm kiếm tung tích của Nghĩa. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nam-sinh-mat-tich-khi-nhap-hoc-nguoi-truc-tiep-truc-vot-thi-the-nan-nhan-tiet-lo-dieu-dau-long-450173.html