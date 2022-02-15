Chủ đàn chó 15 con bị tiêu hủy lên tiếng phân trần việc tiêu sạch số tiền hơn 120 triệu trong vòng 4 tháng

Xã hội 15/02/2022 10:03

Trong 4 tháng thất nghiệp ròng rã, ông Hùng đã dùng số tiền hơn 120 triệu mạnh thường quân hỗ trợ để ăn uống, mua đàn chó mới, vợ chồng ông Hùng còn trả nợ và đi làm từ thiện, giúp đỡ những người gặp khó khăn tại quê nhà.

Những ngày qua, thông tin về cuộc sống hiện tại của ông Phạm Minh Hùng (50 tuổi) - chủ đàn chó 15 con bị tiêu hủy lại một lần nữa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, khi một số trang thông tin đăng tải việc gia đình ông Hùng đã nhanh chóng tiêu hết hơn 120 triệu tiền mạnh thường quân giúp đỡ, lại còn có ngỏ ý xin thêm tiền để nuôi đàn chó mới dẫn đến nhiều bình luận trái chiều.

Trước những thông tin này, ngày 14/2, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Hùng cho biết rõ thêm về sự việc. Khi liên tiếp nhận những chỉ trích, bình luận tiêu cực liên quan đến việc nuôi đàn chó mới, tiêu xài hết số tiền hơn 120 triệu mà mạnh thường quân ủng hộ, ông Hùng tỏ rõ sự mệt mỏi, buồn phiền.

Ông Hùng ngậm ngùi: "Tui nghe những thông tin tui xin tiền này nọ, tui thức trắng 2 đêm không ngủ, đến nơi tui ốm luôn, nói vậy tội nghiệp cho tui lắm. Tui đâu có xin tiền mạnh thường quân, những người nói tui nuôi đàn chó để xin tiền là nói láo, tui chưa mở miệng xin tiền mạnh thường quân mà…".

Chủ đàn chó 15 con bị tiêu hủy lên tiếng phân trần việc tiêu sạch số tiền hơn 120 triệu trong vòng 4 tháng - Ảnh 1
Vợ chồng ông Hùng chạnh lòng khi nhận nhiều bình luận chỉ trích, trái chiều từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Theo ông Hùng, nhiều thông tin được chia sẻ không đúng sự thật, đặc biệt là số tiền 500 ngàn/ngày để lo ăn uống cho đàn chó còn gia đình ông chỉ ăn vài chục ngàn. Việc dẫn đến những thông tin trên, theo ông Hùng cho biết do có một số người gọi điện hỏi thăm hoàn cảnh, ông Hùng có thừa nhận hiện tại đang gặp khó khăn. Trước câu hỏi về chuyện ăn uống của đàn chó mới, ông Hùng cho biết chỉ nói là bình quân một ngày ăn hết 500 ngàn, đó là số tiền tổng của cả nhà ông và đàn chó mới tiêu trong ngày chứ không phải chỉ riêng đàn chó.

" Ăn một ngày 500 ngàn thì nói tui ăn sang, vậy 15 con chó, nhà tui 5 người rồi, bao nhiêu gạo, đủ thứ chi tiêu nữa..., vậy mà mọi người bình luận chửi tui đủ điều cả. Ai nuôi chó mới biết, mình thương nó, mình cũng muốn cho nó ăn ngon, mình ăn sao nó ăn vậy" - ông Hùng nói.

 

Chủ đàn chó 15 con bị tiêu hủy lên tiếng phân trần việc tiêu sạch số tiền hơn 120 triệu trong vòng 4 tháng - Ảnh 2
Vợ chồng ông tâm nguyện dù khó khăn vẫn sẽ nuôi lại đàn chó 15 con như cũ - Ảnh: Vietnamnet

Chia sẻ về việc tiêu hết số tiền hơn 120 triệu đồng được mạnh thường quân hỗ trợ, ông Hùng cho biết, sau 4 tháng ròng thất nghiệp vì dịch bệnh, không có việc làm nên toàn bộ số tiền đó, ông đã tiêu sạch vào việc ăn uống cho cả gia đình, mua, nuôi đàn chó mới cũng như trả nợ, đi làm từ thiện.

"Tui nói thật, lên đây trong túi tui không có đến 3 triệu nữa, tui phải đi cầm đồ để đóng tiền nhà trọ 2.5 triệu, rồi ngày mai tui đi kiếm việc làm. Sáng nay tui cũng đi kiếm rồi nhưng chưa được, người ta nói tui đi vác trấu 1-2 bữa đi rồi lấy tiền đó để xoay xở. Mấy tháng trời dịch, một mình tui gánh vác nguyên gia đình, tui ở ké nhà người ta, người ta cũng khổ nên có gì tui cũng hỗ trợ, mua thức ăn thêm cho họ. 

Đúng số tiền 120 triệu tui đã xài hết, tui cũng có trả nợ, rồi ăn tiêu và đi từ thiện nữa... Mọi người nói số tiền 120 triệu rất lớn, nhưng tính đi tính lại, giờ mua cái gì nó cũng mắc, đâu có gì rẻ đâu. Một mình tui lo cho 9 miệng ăn, thêm 15 con chó nên có là bao đâu. Mọi người nói tui mua 2-3 triệu một con chó là không đúng, có con chỉ 200-300 ngàn, nhiều nhất là hơn 1 triệu thôi" - Ông Hùng phân trần.

 

Khi hỏi về việc tại sao chưa tìm việc làm, đang gặp khó khăn lại tiếp tục nuôi đàn chó mới, vợ chồng ông Hùng bật khóc: "Lúc trước chết 15 con chó nên tâm nguyện tui với vợ là nuôi đúng số con chó đã chết. Nhưng tui cũng đã có sắp xếp cả rồi, ví dụ tui đi bán vé số, bình quân 1 ngày tui bán 500 tờ đi, thì tui bỏ ra 300 ngàn để ăn, còn để dành lại lo thuốc men cho những bé chó… Tuy là tui không có tiền, tui khổ thiệt nhưng tui ráng cố gắng làm lụng để lo cho mấy bé chứ tui không có ý định nuôi nhiều chó để xin tiền".

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Theo chia sẻ của ông Hùng, vợ chồng ông đều rất xúc động khi gặp lại Tudi.

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