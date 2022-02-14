Cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa chủ nhân và chú chó duy nhất còn sống sót trong vụ tiêu huỷ đàn chó 15 con

Theo chia sẻ của ông Hùng, vợ chồng ông đều rất xúc động khi gặp lại Tudi.

Tối 12/2, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ông Minh Hùng và vợ là bà Chi Em hội ngộ với Tudi - chú chó duy nhất may mắn còn sống trong vụ tiêu hủy đàn chó 15 con từng gây xôn xao dư luận vào năm 2021. Được biết, vợ chồng ông Hùng đã gặp lại chú chó tại chùa Ân Thọ (tỉnh Long An). Trước đó, vào năm 2021, ông và vợ đã chở đàn chó 15 con từ Bình Dương về Cà Mau để tránh dịch. Tuy nhiên, đàn chó của ông đã bị ban quản lý của khu cách ly huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) tiêu hủy. Về phần Tudi còn sống sót là do trong hành trình về quê, vợ chồng ông đã tặng lại Tudi cho một tình nguyện viên.

Vợ chồng ông Hùng vô cùng hạnh phúc khi gặp lại Tudi - Ảnh: FB chùa Ân Thọ Trên trang thông tin của chùa Thọ Ân cho biết: "Sau 4 tháng chú đã lớn và trở thành "thanh niên" phổng phao và đẹp trai theo như nhiều người nhận xét. Hôm nay thật vui 2 vợ chồng ông Hùng, người đã tặng chú cún bất ngờ ghé chùa thăm. Cuộc hội ngộ bất ngờ không hẹn trước khi 2 vợ chồng từ Cà Mau trên đường đến Đức Hoà-Long An để tiếp tục mưu sinh. Gặp lại Tuđi anh chị rất xúc động bởi từ khi đàn chó bị tiêu huỷ thì Tuđi là niềm an ủi và hi vọng lớn nhất của họ. Hành trình hôm nay vẫn với chiếc xe cũ kỹ và đàn cún vừa được gầy dựng lại. Họ tiếp tục rong ruổi gắn bó trên con đường mưu sinh sắp tới. Ông Hùng chia sẻ là sẽ đến khu vực Ngã tư Mỹ Hạnh bởi vùng đất này luôn yêu thương gắn bó và che chở họ, Ông tiếp tục mưu sinh bằng công việc phụ hồ, vợ sẽ đi bán vé số. Chiếc xe cũ kỹ đó vẫn theo đoàn xe, ông đã được tặng 1 xe mới, nhưng vẫn mang theo những hành trang cho các chú chó y như trước".

Vợ chồng ông Hùng đã gầy dựng lại đàn chó mới sau khi các con bị tiêu huỷ - Ảnh: FB chùa Ân Thọ Hiên tại, vợ chồng ông Hùng đã gầy dựng lại đàn chó mới sau khi các con bị tiêu hủy. Vợ chồng ông cũng đã di chuyển đến huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) để sinh sống.

Chủ đàn chó lên tiếng sau khi bị 'tố' xin tiền mạnh thường quân: 'Tôi không làm ra tiền thật nhưng cũng tự lo chứ không kêu gọi gì hết' Liên quan đến thông tin người chủ của đàn chó bị tiêu hủy cuối năm 2021 đã sự dụng hết 120 triệu tiền ủng hộ của mạnh thường quân và có ý định "xin thêm", mới đây, người trong cuộc đã lên tiếng.

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