Không phải quê ở Cà Mau, hai người chủ của đàn chó bị tiêu hủy dính nghi vấn 'vi phạm khai báo gian dối'

Phó Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời chia sẻ về vấn đề kiểm soát địa phận tỉnh Cà Mau. Ông cho rằng nếu chính quyền kiểm sát chặt chẽ thì hai người chủ của đàn chó này không thể vào tỉnh do không phải người địa phương.

Vào ngày 8/10, vợ chồng ông Phạm Minh Hùng đã chở theo đàn chó và mèo của gia đình, chạy xe máy 300km từ Long An về Cà Mau tránh dịch. Sau khi xét nghiệm Covid-19 nhanh, 4 người nhận kết quả dương tính với COVID-19.

Vậy nên, các cán bộ y tế ở địa phương đã ngay lập tức chuyển gia đình ông Hùng đi cách ly. 15 chó và 1 mèo được buộc dây và để bên ngoài khu cách ly. Tuy nhiên, một ngày sau đó, cả đàn chó mèo đã bị mang đi tiêu hủy. Vụ việc này được lan truyền trên mạng xã hội và gây ra một làn sóng phẫn nộ.

Vợ chồng người chủ không quản ngại khó khăn đã mang theo đàn chó về quê - Ảnh: chụp màn hình

Đến ngày 11/10, ông Lê Phong, Phó Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, cả ông P.M.H. và ông N.D.K.- chủ của đàn chó mèo bị tiêu hủy, đều không phải là công dân của tỉnh Cà Mau mà chỉ đi theo đoàn về quê người quen. Trong đó, ông H. quê quán tỉnh Bình Dương còn ông K. ngụ ở tỉnh Vĩnh Long.

Ông Phong cho hay: "Địa phương đang rà soát xem trường hợp trên có vi phạm khai báo gian dối không, bởi không phải người ở đây nhưng lại khai báo ở đây. Nếu chính quyền kiểm soát chặt thì hai người đàn ông này không thể vào tỉnh do không phải người địa phương"

Cư dân mạng xúc động vì sự yêu thương gắn bó của người chủ với những chú chó - Ảnh: Internet

Trước đó, ông H. nói vợ chồng ông làm phụ hồ ở tỉnh Long An, còn hai con gái nhỏ đang ở nhà nội tại tỉnh Bình Dương. Bởi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giãn cách xã hội kéo dài, vợ chồng ông thất nghiệp suốt 4 tháng, sống lay lắt nên ông đành trả phòng trọ về Cà Mau tránh dịch.

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