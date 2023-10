Tổ chức Y tế Thế giới tiết lộ 3 yêu tố 'vàng' nhằm giúp Việt Nam sống chung đại dịch Covid-19

Theo chia sẻ thông tin từ VnExpress, vào ngày 8/10, Tiến sĩ Kidong Park, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho hay đại dịch vẫn sẽ tiếp diễn ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vậy nên, các nước cần tìm cách sống chung an toàn với nó và xem xét ưu tiên các hoạt động sau đây để tiến tới mở cửa an toàn.

Đồng thời, tiến sĩ Park cũng nhấn mạnh rằng mỗi người dân cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Điều này sẽ giúp chủ động hơn trong việc phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”.