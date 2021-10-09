Tổ chức Y tế Thế giới tiết lộ 3 yêu tố 'vàng' nhằm giúp Việt Nam sống chung đại dịch Covid-19

Xã hội 09/10/2021 12:40

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng Việt Nam cần bao phủ tiêm chủng, tăng cường năng lực y tế và ý thức người dân nhằm sống chung an toàn với Covid-19.

Theo chia sẻ thông tin từ VnExpress, vào ngày 8/10, Tiến sĩ Kidong Park, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho hay đại dịch vẫn sẽ tiếp diễn ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vậy nên, các nước cần tìm cách sống chung an toàn với nó và xem xét ưu tiên các hoạt động sau đây để tiến tới mở cửa an toàn.

Đồng thời, tiến sĩ Park cũng nhấn mạnh rằng mỗi người dân cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Điều này sẽ giúp chủ động hơn trong việc phòng, chống dịch trong trạng thái “bình thường mới”.

binh thuong moi
Tiến sĩ Kidong Park, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam - Ảnh: WHO

Thứ nhất, chính phủ cần "phủ vaccine" cho các nhóm ưu tiên, đặc biệt là nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu ứng phó với đợt bùng phát dịch, người cao tuổi và những người có bệnh lý tiềm ẩn. Ngoài ra, cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát dịch, nơi hệ thống y tế còn hạn chế cần ưu tiên tiêm chủng hơn.

Thứ hai, người dân tiếp tục thực hành các biện pháp bảo vệ cá nhân và các biện pháp y tế công cộng làm giảm sự lây truyền, ngay cả khi các biện pháp giãn cách xã hội đã được nới lỏng.

Thứ ba, nhà nước cần tăng cường hơn nữa năng lực hệ thống y tế để quản lý tốt hơn bệnh nhân Covid-19 nặng, đồng thời đưa ra lộ trình và mô hình chăm sóc phù hợp để tránh quá tải bệnh viện đối với các ca nhẹ và trung bình.

binh thuong moi 1
Việt Nam cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K - Ảnh: Internet

Tình hình dịch bệnh đang có xu hướng hạ nhiệt trên toàn Việt Nam. Hôm 8/10 là ngày thứ tư liên tiếp số ca nhiễm toàn quốc dưới 5.000 ca. Tại TP.HCM, tâm dịch của đợt bùng phát thứ 4, số ca bệnh mới giảm, số xuất viện nhiều hơn số ca nhập viện hàng ngày, một số bệnh viện dã chiến đã hoàn thành sứ mệnh, các lực lượng chi viện đang dần rút.

Về tiêm chủng, trong ngày 7/10 có gần một triệu rưỡi liều vaccine được tiêm. Tổng số liều đã triển khai trên cả nước là hơn 50,5 triệu, trong đó tiêm 1 mũi là hơn gần 37 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 13,6 triệu liều. Bộ Y tế cho biết vaccine sẽ được chuyển về nhiều trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu tiêm ít nhất 70% dân số trưởng thành vào đầu năm 2022.

binh thuong moi 2
chính phủ cần 'phủ' vaccine cho cộng đồng - Ảnh: Internet

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), cho biết trong cuộc họp hôm 28/9, điểm quan trọng nhất của dự thảo hướng dẫn là "chấp nhận có ca nhiễm trong cộng đồng" so với mục tiêu không có ca nhiễm tại cộng đồng (zero Covid-19) như giai đoạn trước. Các biện pháp phòng chống dịch sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo từng cấp độ và theo nhóm dân số đã tiêm vaccine (hoặc mắc và khỏi bệnh), người có xét nghiệm âm tính.

Ngoài ra, các ca nhiễm cộng đồng mới vẫn cần được phát hiện sớm, khoanh vùng hẹp nhất có thể, cách ly, theo dõi sức khỏe, điều trị kịp thời. F1 vẫn cần có biện pháp cách ly phù hợp để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. Người dân tuân thủ nguyên tắc 5K bởi nếu không tiếp tục thực hiện các biện pháp này sẽ dẫn đến việc mở cửa không kiểm soát, gây ra hệ lụy rất lớn tới sức khỏe và tính mạng người dân, có nguy cơ làm tăng tỷ lệ tử vong. 

Theo tiến sĩ Park, việc lập kế hoạch cho phép Việt Nam chuẩn bị tốt hơn ở những đợt bùng phát trong tương lai, khi chuyển sang trạng thái bình thường mới. Thông qua các chiến lược và hướng dẫn tạm thời, WHO đưa ra một số tiêu chí dịch tễ học, ICU (hồi sức tích cực) và tiêu chí tiêm chủng mà chính phủ có thể tham khảo và điều chỉnh tùy thuộc vào bối cảnh của quốc gia.

Sở Y tế TP.HCM thông báo khẩn về việc xét nghiệm Covid-19 khi khám chữa bệnh tại bệnh viện

Sở Y tế TP.HCM thông báo khẩn về việc xét nghiệm Covid-19 khi khám chữa bệnh tại bệnh viện

Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn về triển khai thực hiện test nhanh kháng nguyên giúp sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tình hình mới.

Xem thêm
Từ khóa:   bình thường mới kiểm soát dịch Covid-19 tiêm vaccine

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số