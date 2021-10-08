Bí thư Thành ủy TP.HCM: 'Biến chủng mới đang xuất hiện, dịch vẫn chưa kết thúc'

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết các nhà khoa học trên thế giới chưa đoán định được sự nguy hiểm đến mức nào của biến chủng Delta và biến chủng mới đang xuất hiện ở một số nơi trên thế giới nhưng họ cũng kịp dự báo, cảnh báo rằng dịch vẫn chưa kết thúc.
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Dẫn tin từ Người lao Động, sáng 8/10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch và các nạn nhân đã mất vì dịch Covid-19.
Cũng trong buổi Lễ, theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, đến thời điểm này, các nhà khoa học trên thế giới chưa đoán định được sự nguy hiểm đến mức nào của biến chủng Delta và biến chủng mới đang xuất hiện ở một số nơi trên thế giới nhưng họ cũng kịp dự báo, cảnh báo rằng dịch vẫn chưa kết thúc. Qua đó, thực hiện được mục tiêu đưa ra là thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong điều kiện bình thường mới để phục hồi, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.
Ông Nguyễn Văn Nên cho biết Việt Nam đã có bài học xương máu trong phòng, chống dịch vừa qua, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã bàn rất sâu những nguyên nhân hạn chế yếu kém cần phải khắc phục.