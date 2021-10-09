Sở Y tế TP.HCM thông báo khẩn về việc xét nghiệm Covid-19 khi khám chữa bệnh tại bệnh viện

Xã hội 09/10/2021 10:32

Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn về triển khai thực hiện test nhanh kháng nguyên giúp sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tình hình mới.

Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 là phương pháp cho kết quả nhanh chóng và chính xác người bệnh dương tính hay âm tính với vi rút SARS-CoV-2 để kịp thời rà soát, ứng phó và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp để kiểm soát dịch bệnh.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, tại khoa khám bệnh, khoa cấp cứu và các đơn vị điều trị trong ngày của các cơ sở y tế, chỉ thực hiện khai báo y tế điện tử, tổ chức phân luồng, sàng lọc đối với tất cả người bệnh khi đến khám theo quy định của Bộ Y tế; chú ý khai thác các triệu chứng, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 để làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Xet nghiem virus SARS-CoV-2
Xét nghiệm Covid-19 là phương pháp tiên tiến nhất hiện nay - Ảnh: Internet

Đối với trường hợp cấp cứu, cần ưu tiên can thiệp ngay. Sau khi người bệnh ổn định, cần xem xét chỉ định làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên nếu có triệu chứng nghi ngờ.

Đối với trường hợp cần can thiệp thủ thuật, phẫu thuật tại khu vực điều trị ngoại trú, điều trị ban ngày (phẫu thuật trong ngày, chạy thận nhân tạo, kỹ thuật có tạo khí dung, khám thăm dò chức năng hô hấp, nội soi dạ dày, khám chữa bệnh răng miệng) thì có chỉ định làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên để quyết định nơi thực hiện thủ thuật, phẫu thuật phù hợp.

Xet nghiem virus SARS-CoV-2 1
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng đến khám và chữa bệnh - Ảnh: Người lao động

Đối với người bệnh có chỉ định nhập viện, các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm RT-PCR (mẫu đơn hoặc mẫu gộp không quá 10) cho người bệnh và người chăm sóc đi kèm trước khi nhập viện.

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, người bệnh được điều trị ngay theo phác đồ tại khu cách ly tạm của khoa khám bệnh hoặc buồng cách ly của các khoa lâm sàng. 

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