Sản phụ chuyển dạ trên chuyến tàu từ TP.HCM về quê tránh dịch được đỡ đẻ thành công

Trên chuyến tàu từ TP.HCM về Quảng Bình, sản phụ chuyển dạ và được bác sĩ cùng nhân viên tàu đỡ đẻ thành công.

Theo báo Dân Việt đưa tin, sáng 8/10, đoàn tàu SE16 đưa hơn 600 khách, trong đó có nhiều phụ nữ mang thai rời TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê Quảng Bình.

Đến tối cùng ngày, tàu SE16 đi đến đoạn Tuy Hòa –Diêu Trì (tỉnh Phú Yên – Bình Định), sản phụ N.T.N. (29 tuổi, quê Quảng Bình) trên toa số 9 bỗng có dấu hiệu chuyển dạ. Nhiều hành khách đi trên toa tàu bối rối, cầu cứu.

Bác sĩ cùng nhân viên tàu đỡ đẻ cho sản phụ thành công, bé trai chào đời an toàn - Ảnh: Dân Việt

Khi nhận được thông tin, nhân viên tổ tàu đã thông báo với trưởng tàu. Ngay sau đó, nhân viên tàu phối hợp cùng các bác sĩ của đoàn công tác tỉnh Quảng Bình đỡ đẻ cho sản phụ thành công, bé trai nặng khoảng 3kg chào đời an toàn.

Đại diện tàu SE16 cho biết, hiện sức khỏe hai mẹ con đều ổn định và được đưa lên toa giường nằm để tổ tàu và bác sỹ của đoàn tiếp tục theo dõi, chờ đến ga Diêu Trì (tỉnh Bình Định) sẽ cho xuống đưa đi bệnh viện.

Tàu SE16 là 1 trong số 4 đoàn tàu đưa 2.800 người dân Quảng Bình từ các tỉnh phía Nam về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

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