TP.HCM: Dự kiến mở lại một số tuyến xe khách liên tỉnh từ ngày 1/11

Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết Sở GTVT đang tính toán ngày 1/11 sẽ tổ chức lại một số tuyến xe khách liên tỉnh.

Theo báo Dân Việt đưa tin, tối 8/10, bà Phan Thị Thắng - Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã tham gia chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” để giải đáp các thắc mắc của người dân về chủ đề “Khôi phục kinh tế trong điều kiện bình thường mới”.

Trong chương trình, một câu hỏi về doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh khi nào mới được hoạt động trở lại sau thời gian dài thực hiện giãn cách, hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch UBND cho biết, bà rất xúc động và chia sẻ đối với những doanh nghiệp có mô hình sản xuất bị tác động mạnh bởi dịch bệnh, nhất là lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch.

TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, các tuyến xe khách liên tỉnh đã dừng hoạt động từ 31/5 đến nay - Ảnh minh họa: Internet

Bà Thắng cho hay: “Vận tải hành khách liên tỉnh, có nghĩa là xe vận chuyển người đi qua các tỉnh khác. Như vậy sẽ có sự lệ thuộc đối với các tỉnh khác. Xe mình chạy đến tỉnh nào đó thì phải được tỉnh đó đồng ý”.

Đồng thời, bà cũng cho biết, thời gian vừa qua, lãnh đạo và Sở GTVT TP.HCM đã chủ động làm việc với các tỉnh. Tuy nhiên, vẫn đang lệ thuộc vào tình hình dịch bệnh của từng tỉnh để có sự thống nhất về đưa, đón hành khách. Nói về tình trạng đăng kiểm quá tải, bà Thắng cho biết Sở GTVT đã có văn bản, thống nhất tạm thời không phạt xe chưa kịp đăng kiểm đến ngày 30/10.

“Theo kế hoạch của Sở GTVT đang tính toán và kỳ vọng ngày 1/11 sẽ tổ chức lại một số tuyến xe khách liên tỉnh. Còn tỉnh nào thì chưa thể trả lời được” - bà Thắng nói.

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