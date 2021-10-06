Rộ trên mạng 'dịch vụ' xe khách đưa người từ Hà Nội về quê và ngược lại với giá hàng triệu đồng

Khách hàng trả tiền triệu cho một chuyến đi, gấp nhiều lần so với thời điểm thường.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, mới đây, trên các diễn đàn “Hội đồng hương”, “Xe ghép chuyến”, “Xe tiện chuyến lên Hà Nội và ngược lại”, người dùng chỉ cần nêu muốn đến Hà Nội hoặc từ Hà Nội về các tỉnh là lập tức có hàng chục lời chào mời đưa đón tận nơi.

Trên nhiều diễn đàn, tài khoản có số điện thoại 094111351xxx đưa nhiều quảng cáo “chuyên phục vụ các tỉnh Hà Nội - Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An và ngược lại, xe đưa đón tận nơi, tư vấn giấy tờ cần thiết, “bao test COVID-19…”.

Trên các hội nhóm ở các tỉnh, dịch vụ đưa đón người đến Hà Nội và ngược lại về các tỉnh cũng khá nhộn nhịp. Liên hệ số điện thoại 097778929xx (quảng cáo trên nhóm “Xe ghép Hải Dương - Hà Nội”) ngỏ ý muốn đưa người từ huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) lên Hà Nội và ngược lại, chủ xe thông báo giá là 700.000 đồng/người, nếu đi ghép còn 500.000 đồng/người. Nếu là người có hộ khẩu ở Hải Dương, chủ xe sẽ bao test nhanh COVID-19 để vào Hà Nội và về Hải Dương.

Nhiều người bỏ ra hàng triệu đồng để đưa người từ các tỉnh vào Hà Nội và ngược lại - Ảnh: Tiền Phong

Liên hệ số điện thoại 09768585xx (trên nhóm "xe tiện chuyến Thái Bình - Hà Nội"), ngỏ ý muốn lên Hà Nội và ngược lại, chủ xe báo giá 500.000 đồng/người, mỗi chuyến chỉ chở hai người. Muốn vào Hà Nội, khách phải test nhanh COVID-19 với giá là 100.000 đồng/người/lần test. Chở đến đâu, chốt yêu cầu test thì người đi phải test và chịu chi phí.

Trên nhóm “Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch”, một tài khoản đăng tải thông tin muốn về Thanh Hóa. Thấy giá phải trả là 800.000 đồng, người này kêu gọi mọi người hỗ trợ tiền hoặc ghép xe để về quê trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Chị Lê V. (Nam Định) - một vị khách đã từng thử chuyến xe này cho biết, vừa tốn hơn một triệu đồng để đưa mẹ từ Nam Định lên Hà Nội trông cháu vì chị phải bắt đầu đi làm sau giãn cách. Chị Vân nói.

“Dù tốn kém, nhưng trong hoàn cảnh này, đi lại khó khăn, không có xe khách, mỗi tỉnh một quy định nên tôi phải chấp nhận giá này để đón mẹ lên trông cháu”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tren-mang-dich-vu-xe-khach-dua-nguoi-tu-ha-noi-ve-que-va-nguoc-lai-voi-gia-hang-trieu-dong-428996.html