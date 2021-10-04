Phát hiện xe giường nằm chở 'chui' hơn 10 người không test COVID-19 đi từ Hà Nội về Nghệ An, Hà Tĩnh

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện trên xe có hơn 10 người đang nằm, ngồi trên các ghế xe. Tất cả đều không có kết quả test theo quy định khi muốn ra khỏi Hà Nội.

Theo thông tin của Tiền Phong, Đội CSGT số 6 Phòng CSGT Hà Nội cho biết, qua tuần tra đã phát hiện một xe khách chở trên 10 người chuẩn bị rời Hà Nội đi về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Qua kiểm tra, tất cả hơn 10 khách trên xe đều không có test COVID-19.

Cụ thể, khoảng 22 giờ tối 2/10, một tổ tuần tra của đội làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông trên tuyến Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng, khi đi đến trước cửa số nhà 12 Phạm Văn Đồng đã phát hiện một xe khách BKS 29B- 60006 loại giường nằm trên 30 chỗ dừng đỗ trái quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện trên xe có hơn 10 người đang nằm, ngồi trên các ghế xe. Sau khi thông tin và đề nghị phối hợp với các đơn vị có liên quan như Thanh tra giao thông, Công an phường sở tại, tổ công tác liên ngành xác định hơn 10 người trên xe là khách của nhà xe, họ vừa lên xe ngồi để chuẩn bị về Nghệ An, Hà Tĩnh. Tất cả đều không có kết quả test theo quy định khi muốn ra khỏi Hà Nội.

Hành khách được phát hiện trên xe không có test COVID-19 - Ảnh: Tiền Phong

Ngoài ra, các hành khách trên xe cho biết, họ đặt chỗ để đi thông qua mạng, tổng đài của Công ty dịch vụ du lịch giường nằm cao cấp Trần Anh để di chuyển từ Hà Nội về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tại vị trí xe chở khách 29B- 60006 bị phát hiện vi phạm, tổ công tác cũng ghi nhận, xe đứng trước Văn phòng có biển đề là “Chuyển phát nhanh Toàn Quốc Trần Anh” đặt tại số 12 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Lái xe được xác định là Trần Văn D. (SN 1977) trú tại Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi xác định các lỗi vi phạm, Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản xe khách dừng đỗ sai quy định, hoạt động vi phạm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 22 của thành phố Hà Nội. Tổng mức hình phạt hành chính trên 30 triệu đồng. Tiếp đó, cả phương tiện và toàn bộ người ngồi trên xe được tổ công tác di chuyển đến bàn giao cho công an phường Mai Dịch xử lý tiếp.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-xe-giuong-nam-cho-chui-hon-10-nguoi-khong-test-covid-19-di-tu-ha-noi-ve-nghe-an-ha-tinh-428698.html