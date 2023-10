Cha đẩy 2 con trai 'cót két' trên chiếc xe gỗ tự chế dự định đi bộ từ Đồng Nai về Trà Vinh sau nhiều tháng cầm cự vì dịch

Nhiều người do hoàn cảnh khó khăn, không có nổi một chiếc xe để di chuyển nên đã chọn cách đi bộ. Anh Đặng Văn Liêm (43 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đặt hai đứa con trên chiếc xe gỗ tự chế (đứa lớn gần 5 tuổi, đứa nhỏ gần 3 tuổi) thở dài: "Suốt 4 tháng nay, tôi mất việc làm, chỉ quanh quẩn ở nhà, tiền bạc không có. Đồ ăn giúp cả gia đình cầm cự mấy tháng qua đều do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Anh cùng hai đứa con đã bắt đầu đi bộ về quê từ Trảng Bom, Đồng Nai lúc 10h sáng. Bây giờ đã gần 21h tối rồi mà mấy cha con mới đi tới Bình Chánh thôi. Chiếc xe, đồ ăn và thức uống đều do bà con ở dọc đường thấy tội quá nên hỗ trợ. Đi tới đây nghe các anh công an nói đợi xét nghiệm rồi cho xe đưa tôi và hai con về quê mà mừng quá. Không có mấy anh công an giúp chắc tôi chỉ biết đường ráng đẩy hai đứa về tới quê".

Ba cha con anh Liêm đẩy nhau trên chiếc xe cút kít tự chế để về quê - Ảnh: Tuổi trẻ

Trên chiếc xe đẩy, hai đứa con của anh Liêm dường như đã thấm mệt sau một cuộc hành trình dài. Đôi mắt của hai em lờ đờ, dù rất buồn ngủ nhưng vẫn cố ngồi ngoan ngoãn trên chiếc xe đẩy của cha.