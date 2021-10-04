Cha đẩy 2 con trai 'cót két' trên chiếc xe gỗ tự chế dự định đi bộ từ Đồng Nai về Trà Vinh sau nhiều tháng cầm cự vì dịch

Xã hội 04/10/2021 10:09

Anh Đặng Văn Liêm (43 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đặt hai đứa con trên chiếc xe gỗ tự chế (đứa lớn gần 5 tuổi, đứa nhỏ gần 3 tuổi) dự định đẩy từ Đồng Nai về Trà Vinh sau nhiều tháng mắc kẹt vì dịch.

Theo thông tin báo Tuổi trẻ, tối 3/10, một người đàn ông đẩy theo hai đứa trẻ nhỏ dọc quốc lộ 1, huyện Bình Chánh khiến nhiều người chú ý. Được biết, người cha dự định đẩy hai con từ Đồng Nai về Trà Vinh sau nhiều tháng mắc kẹt vì dịch.

Nhiều người do hoàn cảnh khó khăn, không có nổi một chiếc xe để di chuyển nên đã chọn cách đi bộ. Anh Đặng Văn Liêm (43 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đặt hai đứa con trên chiếc xe gỗ tự chế (đứa lớn gần 5 tuổi, đứa nhỏ gần 3 tuổi) thở dài: "Suốt 4 tháng nay, tôi mất việc làm, chỉ quanh quẩn ở nhà, tiền bạc không có. Đồ ăn giúp cả gia đình cầm cự mấy tháng qua đều do các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Anh cùng hai đứa con đã bắt đầu đi bộ về quê từ Trảng Bom, Đồng Nai lúc 10h sáng. Bây giờ đã gần 21h tối rồi mà mấy cha con mới đi tới Bình Chánh thôi. Chiếc xe, đồ ăn và thức uống đều do bà con ở dọc đường thấy tội quá nên hỗ trợ. Đi tới đây nghe các anh công an nói đợi xét nghiệm rồi cho xe đưa tôi và hai con về quê mà mừng quá. Không có mấy anh công an giúp chắc tôi chỉ biết đường ráng đẩy hai đứa về tới quê".

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Ba cha con anh Liêm đẩy nhau trên chiếc xe cút kít tự chế để về quê - Ảnh: Tuổi trẻ

Trên chiếc xe đẩy, hai đứa con của anh Liêm dường như đã thấm mệt sau một cuộc hành trình dài. Đôi mắt của hai em lờ đờ, dù rất buồn ngủ nhưng vẫn cố ngồi ngoan ngoãn trên chiếc xe đẩy của cha.

Bên cạnh, cách đó không xa, bà Hồng Anh (62 tuổi, quê Trà Vinh) cũng đang ngồi đợi xe hỗ trợ đến đưa về quê. Quê của bà Hồng Anh ở tỉnh Trà Vinh, bà lên TP.HCM để bán vé số. Nhưng vì dịch bùng phát nên bà phải tạm ngưng mấy tháng nay.

Từ sáng sớm, bà cùng với em gái của mình đã đi bộ ròng rã suốt nhiều tiếng đồng hồ từ Hóc Môn đến Bình Chánh. Nghe tin hai chị em về quê, bà con hàng xóm xung quanh xúm vào hỗ trợ mỗi người một chút. Tới chốt này thì mấy chú công an ra hỏi thăm, nói chờ test COVID-19 rồi kiếm xe đưa hai chị em về.

Trước hoàn cảnh khó khăn và mong muốn được trở về quê của bà con, các nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ, huy động xe để đưa bà con về đến tận nơi an toàn. Bà Hồng Anh và 3 cha con anh Liêm sau đó đã được một nhóm thiện nguyện có mặt tại chốt chở đi xét nghiệm COVID-19.

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