Sau tiếng động lớn, người dân phát hiện một thiếu nữ tử vong tại sảnh khu tái định cư, dự án Thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Ngày 5/10, thông tin trên báo Giao thông, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, đang tiếp nhận và chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 trường hợp 1 thiếu nữ tử vong khi rơi từ tầng cao của chung cư trên địa bàn xuống đất.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng cùng ngày (5/10), người dân sinh sống tại CT1A khu tái định cư, dự án Thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện một thiếu nữ tử vong ngay dưới sảnh khu tái định cư.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Giao thông

Sau khi nghe thấy tiếng động mạnh, người dân chạy ra xem và phát hiện 1 thiếu nữ nằm trên mặt đất và đã tử vong, nghi ngờ rơi từ trên cao xuống. Nạn nhân được xác định là N.N.D (SN 2006, ở địa chỉ trên).

Sau khi được người dân thông báo, lực lượng chức năng Công an phường Cổ Nhuế 1 đã có mặt để bảo vệ hiện trường và làm rõ nguyên nhân. Ngành y tế cũng có mặt tiến hành các xét nghiệm Covid-19 nạn nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Mới chỉ vài ngày trước, tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng xảy ra tai nạn thương tâm tương tự. Theo Thanh Niên, sáng 29/9, nhiều người dân sống tại ngõ 12 Khuất Duy Tiến (P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) nghe tiếng động lớn, khi chạy lại kiểm tra thì phát hiện một cô gái trẻ tử vong trên vũng máu tại khu vực trước tòa nhà văn phòng Zen Tower, nghi rơi từ trên cao xuống. Người dân sau đó đã thông báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý vụ việc.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Thanh Xuân Trung cho biết, sau khi nhận tin báo của người dân, lực lượng của đơn vị đã có mặt để bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an Q.Thanh Xuân làm rõ nguyên nhân. Theo vị lãnh đạo, cô gái rơi từ tầng cao tòa nhà văn phòng xuống dẫn đến tử vong.

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