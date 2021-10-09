Bắt đầu từ ngày 10/10, những đường bay nội địa nào sẽ được phép bay trở lại?

Kế hoạch khai thác trong giai đoạn thí điểm gồm 19 chuyến bay khứ hồi (38 chuyến bay mỗi ngày), cụ thể như sau:

Tối 8/10, Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời về việc triển khai c ác đường bay nội địa chở khách. Theo đó, quy định này sẽ được áp dụng với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ ngày 10/10 đến hết 20/10. Sau một thời gian thực hiện, Bộ GTVT sẽ đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo.

- Đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh được khai thác một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày; đường bay Hà Nội – Đà Nẵng được khai thác một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày.

- Đường bay TP Hồ Chí Minh đi/đến Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú (tần suất được cho phép mỗi chặng được khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày).

- Đường bay Đà Nẵng Cần Thơ, Đà Nẵng – Đắk Lắk, Đà Nẵng – Cần Thơ mỗi chặng bay cũng được khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

- Đường bay TP Hồ Chí Minh đi/đến Gia Lai, Rạch Giá (Kiên Giang) cũng sẽ được cho phép khai thác mỗi chặng một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày.

- Đường bay Thanh Hóa – Lâm Đồng được bay khứ hồi một chuyến mỗi ngày.

- Đối với đường bay Hà Nội – Cần Thơ, Bộ Giao thông Vận tải cho hay sẽ được khai thác linh hoạt khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các đường bay nội địa chở khách 19 chuyến bay khứ hồi (38 chuyến bay mỗi ngày) - Ảnh: Internet

Lưu ý, hành khách khi bay phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 với chứng nhận thẻ xanh trên sổ Sức khỏe điện tử/PC-Covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày), hoặc là F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19). Ngoài ra, hành khách cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay; thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Kết thúc chuyến bay, trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú, lưu trú, hành khách luôn thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người; chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú; tự theo dõi sức khoẻ hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú theo quy định cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày về địa phương; thực hiện 5K.

Đối với địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú phải quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định cụ thể của địa phương, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Hành khách không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng... - Ảnh: Internet

Sau công bố của Bộ GTVT, Vietjet Air cũng đưa ra thông báo mở lại 15 đường bay đón khách trong giai đoạn 10-20/10, gồm các đường bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn (Bình Định), Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai (Quảng Nam), Huế, Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên), Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Cần Thơ, Thanh Hóa - Cần Thơ và Thanh Hóa - Nha Trang. Hai chuyến bay đầu tiên trong lần trở lại này sẽ khởi hành từ TP.HCM đi Hải Phòng lúc 7h45 và TP.HCM đi Đà Nẵng lúc 13h00 ngày 10/10.

Đại diện Vietjet cũng khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật thông tin lịch bay sau ngày 20/10 sau khi nhận được sự cho phép của cơ quan quản lý.