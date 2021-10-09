Bắt đầu từ ngày 10/10, những đường bay nội địa nào sẽ được phép bay trở lại?

Xã hội 09/10/2021 12:08

Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách, trong đó 19 chuyến bay khứ hồi (38 chuyến bay mỗi ngày).

Tối 8/10, Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách. Theo đó, quy định này sẽ được áp dụng với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ ngày 10/10 đến hết 20/10. Sau một thời gian thực hiện, Bộ GTVT sẽ đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo.

Kế hoạch khai thác trong giai đoạn thí điểm gồm 19 chuyến bay khứ hồi (38 chuyến bay mỗi ngày), cụ thể như sau:

- Đường bay TP Hồ Chí Minh đi/đến Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú (tần suất được cho phép mỗi chặng được khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày).

- Đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh được khai thác một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày; đường bay Hà Nội – Đà Nẵng được khai thác một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày.

- Đường bay Đà Nẵng Cần Thơ, Đà Nẵng – Đắk Lắk, Đà Nẵng – Cần Thơ mỗi chặng bay cũng được khai thác một chuyến khứ hồi mỗi ngày.

- Đường bay TP Hồ Chí Minh đi/đến Gia Lai, Rạch Giá (Kiên Giang) cũng sẽ được cho phép khai thác mỗi chặng một chuyến bay khứ hồi mỗi ngày.

- Đường bay Thanh Hóa – Lâm Đồng được bay khứ hồi một chuyến mỗi ngày.

- Đối với đường bay Hà Nội – Cần Thơ, Bộ Giao thông Vận tải cho hay sẽ được khai thác linh hoạt khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

bo giao thong van tai
Các đường bay nội địa chở khách 19 chuyến bay khứ hồi (38 chuyến bay mỗi ngày) - Ảnh: Internet

Lưu ý, hành khách khi bay phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 với chứng nhận thẻ xanh trên sổ Sức khỏe điện tử/PC-Covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày), hoặc là F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19). Ngoài ra, hành khách cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay; thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Kết thúc chuyến bay, trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú, lưu trú, hành khách luôn thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người; chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú; tự theo dõi sức khoẻ hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú theo quy định cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày về địa phương; thực hiện 5K.

Đối với địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú phải quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định cụ thể của địa phương, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

bo giao thong van tai 1

Hành khách không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng... - Ảnh: Internet

Sau công bố của Bộ GTVT, Vietjet Air cũng đưa ra thông báo mở lại 15 đường bay đón khách trong giai đoạn 10-20/10, gồm các đường bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn (Bình Định), Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai (Quảng Nam), Huế, Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên), Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Cần Thơ, Thanh Hóa - Cần Thơ và Thanh Hóa - Nha Trang. Hai chuyến bay đầu tiên trong lần trở lại này sẽ khởi hành từ TP.HCM đi Hải Phòng lúc 7h45 và TP.HCM đi Đà Nẵng lúc 13h00 ngày 10/10.

Đại diện Vietjet cũng khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật thông tin lịch bay sau ngày 20/10 sau khi nhận được sự cho phép của cơ quan quản lý.

Sở Y tế TP.HCM thông báo khẩn về việc xét nghiệm Covid-19 khi khám chữa bệnh tại bệnh viện

Sở Y tế TP.HCM thông báo khẩn về việc xét nghiệm Covid-19 khi khám chữa bệnh tại bệnh viện

Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn về triển khai thực hiện test nhanh kháng nguyên giúp sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tình hình mới.

Xem thêm
Từ khóa:   các đường bay nội địa bình thường mới Bộ Giao thông vận tải

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số