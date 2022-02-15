Chiếc xe tải mang biển số 49H... (chưa rõ danh tính người cầm lái) đang đậu trên đường thì bất ngờ bị tuột dốc lao vào nhà anh K’Tuyn, tông sập hoàn toàn căn nhà bằng gỗ nằm bên đường.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, công an huyện Di Linh (Lâm Đồng), vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 16h20 chiều 14/2 tại đường giao thông nông thôn thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển số 49H... (chưa rõ danh tính người cầm lái) đang đậu trên đường thì bất ngờ bị tuột dốc lao vào nhà anh K’Tuyn, tông sập hoàn toàn căn nhà bằng gỗ nằm bên đường.

Hiện trường thương tâm của vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Lúc vụ việc xảy ra trong nhà có 4 người, gồm vợ chồng anh K’Tuyn và 2 con nhỏ. Vụ tai nạn khiến 2 cháu Ka Sụy (4 tuổi) và K’Bin (2 tuổi), con gái và con trai của vợ chồng anh K’Tuyn, tử vong tại chỗ.

Xe tải đâm vào khiến toàn bộ căn nhà đổ sập - Ảnh: Vnexpress

Liên quan đến vụ việc, Vnexpress đưa tin, ngay sau khi xảy ra tai nạn thương tâm, cơ quan chức năng huyện Di Linh, xã Đinh Trang Thượng triển khai các biện pháp cứu hộ, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân. Gia đình anh K’Tuyn thuộc diện khó khăn ở xã.

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