Hiện trường thương tâm vụ xe tải tự 'trôi' vào nhà dân, khiến 2 cháu bé tử vong tại chỗ: Chính quyền địa phương tiết lộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn

Xã hội 15/02/2022 09:05

Chiếc xe tải mang biển số 49H... (chưa rõ danh tính người cầm lái) đang đậu trên đường thì bất ngờ bị tuột dốc lao vào nhà anh K’Tuyn, tông sập hoàn toàn căn nhà bằng gỗ nằm bên đường. 

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, công an huyện Di Linh (Lâm Đồng), vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 16h20 chiều 14/2 tại đường giao thông nông thôn thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh. 

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển số 49H... (chưa rõ danh tính người cầm lái) đang đậu trên đường thì bất ngờ bị tuột dốc lao vào nhà anh K’Tuyn, tông sập hoàn toàn căn nhà bằng gỗ nằm bên đường. 

Hiện trường thương tâm vụ xe tải tự 'trôi' vào nhà dân, khiến 2 cháu bé tử vong tại chỗ: Chính quyền địa phương tiết lộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1
Hiện trường thương tâm của vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Lúc vụ việc xảy ra trong nhà có 4 người, gồm vợ chồng anh K’Tuyn và 2 con nhỏ. Vụ tai nạn khiến 2 cháu Ka Sụy (4 tuổi) và K’Bin (2 tuổi), con gái và con trai của vợ chồng anh K’Tuyn, tử vong tại chỗ.

Hiện trường thương tâm vụ xe tải tự 'trôi' vào nhà dân, khiến 2 cháu bé tử vong tại chỗ: Chính quyền địa phương tiết lộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2
Xe tải đâm vào khiến toàn bộ căn nhà đổ sập - Ảnh: Vnexpress

Liên quan đến vụ việc, Vnexpress đưa tin, ngay sau khi xảy ra tai nạn thương tâm, cơ quan chức năng huyện Di Linh, xã Đinh Trang Thượng triển khai các biện pháp cứu hộ, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân. Gia đình anh K’Tuyn thuộc diện khó khăn ở xã.

Vụ nam sinh mất tích bí ẩn trên đường vào TP.HCM nhập học: Nhà trường tiết lộ kết quả học tập và đánh giá của giảng viên gây bất ngờ

Vụ nam sinh mất tích bí ẩn trên đường vào TP.HCM nhập học: Nhà trường tiết lộ kết quả học tập và đánh giá của giảng viên gây bất ngờ

Liên quan đến vụ nam sinh mất tích bí ẩn trên đường vào TP.HCM nhập học, ông Trần Thanh Thưởng, Trưởng Phòng tuyển sinh và Công tác sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, nhà trường vẫn đang tiếp tục tìm kiếm em Nguyễn Văn Nghĩa. Được biết, em là sinh viên năm nhất ngành Công nghệ Ô tô.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông xe tải tự trôi xe tải đâm vào nhà dân

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 16 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số