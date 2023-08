NÓNG: Tịnh thất Bồng Lai gặp biến bất thường, một đệ tử của 'Thầy ông nội' hốt hoảng, lộ khuôn mặt đen nhẻm, ngơ ngác trước khung cảnh 'tan hoang'

"Đệ tử" của ông Lê Tùng Vân cho hay: "Thiền Am vừa thoát một tai nạn kinh hoàng. Hồi trưa này Thiền Am bị cháy dữ dội lúc đó các bé thì đang đi học trong trường, còn Nhị Nguyên thì đang làm việc trên Công An Huyện lúc chiều về thấy hết hồn luôn".

Một phần đồ đạc tại thiền am bị cháy - Ảnh: FBNV

Hiện, bài viết của cơ sở này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, phía thiền am vẫn chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Trước đó, liên quan đến những ồn ào của cơ sở này trong thời gian qua, theo nguồn tin từ Dân Việt, chiều ngày 10/2, Cơ quan điều tra tỉnh Long An đang tập trung điều tra tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" đối với 4 bị can đã nêu ở trên. Đồng thời vẫn chưa có quyết định khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và các bị can còn lại.

Hành vi của ông Lê Tùng Vân khiến dư luận phẫn nộ và lên án kịch liệt - Ảnh: Internet

Vụ việc trên hiện đang thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng, đa số bức xúc với hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích tổ chức, cá nhân… gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa phương.