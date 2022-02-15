NÓNG: Tịnh thất Bồng Lai gặp biến bất thường, một đệ tử của 'Thầy ông nội' hốt hoảng, lộ khuôn mặt đen nhẻm, ngơ ngác trước khung cảnh 'tan hoang'

Tối muộn ngày 14/2, trên trang Fanpage của 5 chú tiểu ở Tịnh thất Bồng Lai bất ngờ đăng đàn cầu cứu cư dân mạng vì tại cơ sở gặp biến bất thường.

Tối muộn ngày 14/2, một "đệ tử" của "thầy ông nội" bất ngờ đăng đàn hốt hoảng khi Tịnh thất Bồng Lai đột ngột bốc cháy. Cụ thể, trên fanpage của 5 chú tiểu, bài viết có nội dung về vụ việc đã thu hút không ít sự quan tâm của CĐM.

"Đệ tử" của ông Lê Tùng Vân cho hay: "Thiền Am vừa thoát một tai nạn kinh hoàng. Hồi trưa này Thiền Am bị cháy dữ dội lúc đó các bé thì đang đi học trong trường, còn Nhị Nguyên thì đang làm việc trên Công An Huyện lúc chiều về thấy hết hồn luôn". Bài đăng của phía thiền am - Ảnh chụp màn hình Theo đó, cơ sở này bất ngờ bốc cháy giữa trưa ngày 14/2 nhưng đến hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân. Trong loạt ảnh được một đệ tử của ông Lê Tùng Vân đăng tải, nhiều đồ đạc đã cháy rụi. Khuôn mặt của một trong số các em bé ở đây lộ rõ vẻ sợ hãi, 2 má còn lấm lem vết nhọ đen.

Một phần đồ đạc tại thiền am bị cháy - Ảnh: FBNV Hiện, bài viết của cơ sở này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, phía thiền am vẫn chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Trước đó, liên quan đến những ồn ào của cơ sở này trong thời gian qua, theo nguồn tin từ Dân Việt, chiều ngày 10/2, Cơ quan điều tra tỉnh Long An đang tập trung điều tra tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" đối với 4 bị can đã nêu ở trên. Đồng thời vẫn chưa có quyết định khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và các bị can còn lại. Hành vi của ông Lê Tùng Vân khiến dư luận phẫn nộ và lên án kịch liệt - Ảnh: Internet Vụ việc trên hiện đang thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội và trên các trang mạng, đa số bức xúc với hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp từ thiện trục lợi và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích tổ chức, cá nhân… gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa phương.

'Trùm cuối' 'thao túng' chi tiêu của Tịnh thất Bồng Lai lộ diện, CĐM ngỡ ngàng vì không phải 'thầy ông nội' Thời gian gần đây, vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai đang khiến dư luận quan tâm đặc biệt. Mới đây, CĐM bất ngờ phát hiện ra 'trùm cuối' thiền am không phải là 'thầy ông nội' Lê Tùng Vân mà lại là những nhân vật này.

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