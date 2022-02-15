Tiết lộ ban đầu về thi thể nam sinh mất tích bí ẩn ở TP.HCM: Nạn nhân nằm ngửa, bị phù nề nặng

Xã hội 15/02/2022 11:42

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 15/2, người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn - đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh, nên báo cơ quan chức năng.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, khoảng 4h sáng nay (15/2), người dân sống tại phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn.

Tại hiện trường, thi thể nằm ngửa, mặc áo dài tay, quần dài đều sẫm màu. Người dân đã gọi báo cơ quan chức năng.

Tiết lộ ban đầu về thi thể nam sinh mất tích bí ẩn ở TP.HCM: Nạn nhân nằm ngửa, bị phù nề nặng - Ảnh 1
Khu vực phát hiện thi thể - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau đó, Công an phường 13 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Thạnh đến hiện trường để xác minh nhân thân, điều tra vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận dạng thi thể này giống với em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM). Nghĩa mất tích bí ẩn kể từ sáng 12/2, khi từ quê nhà ở Bình Định vào TP.HCM nhập học.

Tiết lộ ban đầu về thi thể nam sinh mất tích bí ẩn ở TP.HCM: Nạn nhân nằm ngửa, bị phù nề nặng - Ảnh 2
Thông tin tìm kiếm được gia đình đăng tải trước đó - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc trên, Dân Trí đưa tin, một cán bộ điều tra tiết lộ, tại thời điểm phát hiện, thi thể có dấu hiệu phù nề nặng, không có giấy tờ tùy thân.

Cụ thể, người này cho biết: "Nạn nhân bị phù nề, không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể nhận dạng là có phải nam sinh viên bị mất tích hay không".

Tiết lộ ban đầu về thi thể nam sinh mất tích bí ẩn ở TP.HCM: Nạn nhân nằm ngửa, bị phù nề nặng - Ảnh 3
Người dân và cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường khu vực tìm ra thi thể nam sinh - Ảnh: VietNamNet

Cũng trong sáng nay, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, vào khoảng 10h45, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhân dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa bị mất tích trước đó. 

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

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