NÓNG: Học sinh từ 1 đến lớp 6 tại quận nội thành Hà Nội hoãn đến trường đến khi có thông báo mới

Chiều 18/2, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc tạm hoãn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đến trường đến khi có thông báo mới.

Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, ngày 18/2, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ký công văn điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp đối với học sinh từ khối 1 đến khối 6 của 12 quận.

Theo đó, trong thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, số ca nhiễm lây nhanh trong cộng đồng có xu hướng tăng. Cùng với đó, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ, khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại. Điều này dẫn đến tỷ lệ đồng thuận cho con đến trường của cha mẹ chưa cao.

Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh, Sở GD&ĐT đề nghị UBND thành phố cho phép tạm dừng phương án cho học sinh lớp 1 đến khối 6 thuộc 12 quận trở lại trường từ ngày 21/2 như kế hoạch trước đó.

Hà Nội bắt đầu mở cửa trường học từ ngày 8/11/2021 khi cho học sinh lớp 9 các trường THCS ở huyện Ba Vì trở lại lớp. Sau đó, từ ngày 22/11/2021, khối 9 ở 17 huyện, thị xã chuyển sang học trực tiếp.

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Trước đó 3 ngày, dẫn tin từ Người Lao Động, hôm 15/2, UBND TP.Hà Nội thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 327/TTr-SGDĐT ngày 9/2/2022 về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn UBND các quận tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương và thành phố, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp.

Chủ tịch UBND các quận căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

Từ 15/2, Việt Nam dỡ bỏ hạn chế, mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế, trở lại bình thường như trước dịch Covid-19 Ông Đinh Việt Sơn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết Cục Hàng không đã thông báo cho nhà chức trách hàng không các nước, vùng lãnh thổ từ ngày 15/2 Việt Nam dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế , trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

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