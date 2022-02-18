Liên quan đến vụ việc nữ sinh ở Hải Dương phát hiện tử vong sau 4 ngày mất tích bí ẩn, bố đẻ nữ sinh xác nhận cháu không có mối quan hệ tình cảm với ai.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, lãnh đạo xã Lạc Long, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 15h30 ngày 17/2, cơ quan chức năng phát hiện nữ sinh N.T.N.A. (18 tuổi, ngụ thôn Phương Quất, xã Lạc Long) tử vong tại khu vực trạm bơm Kênh Than cũ (thuộc địa phận xã Hiệp Hòa, TX.Kinh Môn).

Cụ thể, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện chiếc điện thoại di động và gói hàng của nạn nhân ở trên bờ đê. Ngoài ra, bờ đê gần nơi phát hiện thi thể nữ sinh xuất hiện vết trượt dài.

Theo nhận định của người dân địa phương, có thể nạn nhân đã bị trượt chân ngã xuống sông rồi đuối nước. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh N.T.N.A.

Nữ sinh tử vong sau 4 ngày mất tích - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc, trước đó Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, vào tối 13/2, sau bữa cơm tối, cháu N.A. xin phép gia đình sang nhà bạn. Đến 20h cùng ngày, gia đình gọi điện, nhắn tin thì điện thoại của N.A. vẫn đổ chuông.

Khoảng hơn 22h, gia đình gọi N.A về thì điện thoại lúc này đã tắt máy, gia đình mất liên lạc với con từ đó.

Trước đó, trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, Anh Kiên (bó đẻ cháu N.A.) cho biết, con gái anh đang là lớp trưởng, học sinh lớp 12. Bình thường cháu rất ngoan, đi học và về nhà đúng giờ. Trước khi mất tích, N.A. không có biểu hiện gì bất thường và cũng không có xích mích gì với gia đình.

"Cháu cũng không có mối quan hệ tình cảm với ai. Ở lớp cháu có chơi thân với một bạn nam. Tuy nhiên, bạn nam này cũng không rõ N.A. đi đâu, làm gì và cũng không liên lạc được với N.A. nhiều ngày qua", anh Kiên nói.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

NÓNG: Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 sau 4 ngày mất tích bí ẩn, xác định nguyên nhân tử vong gây bất ngờ Tối 17/2, một lãnh đạo Công an xã Lạc Long (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình tìm thấy cháu N.T.N.A (SN 2004, học sinh lớp 12) trong tình trạng đã tử vong.

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