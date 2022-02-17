Tối 17/2, một lãnh đạo Công an xã Lạc Long (thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình tìm thấy cháu N.T.N.A (SN 2004, học sinh lớp 12) trong tình trạng đã tử vong.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, lãnh đạo xã Lạc Long, TX.Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 15h30 ngày hôm nay (17/2), cơ quan chức năng phát hiện nữ sinh N.T.N.A. (18 tuổi, ngụ thôn Phương Quất, xã Lạc Long) tử vong tại khu vực trạm bơm Kênh Than cũ (thuộc địa phận xã Hiệp Hòa, TX.Kinh Môn).

Cụ thể, tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện chiếc điện thoại di động và gói hàng của nạn nhân ở trên bờ đê. Ngoài ra, bờ đê gần nơi phát hiện thi thể nữ sinh xuất hiện vết trượt dài.

Nữ sinh tử vong sau ngày mất tích - Ảnh: Thanh Niên

Theo nhận định của người dân địa phương, có thể nạn nhân đã bị trượt chân ngã xuống sông rồi đuối nước. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh N.T.N.A.

Liên quan đến vụ việc, trước đó Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, vào tối 13/2, sau bữa cơm tối, cháu N.A. xin phép gia đình sang nhà bạn. Đến 20h cùng ngày, gia đình gọi điện, nhắn tin thì điện thoại của N.A. vẫn đổ chuông.

Khoảng hơn 22h, gia đình gọi N.A về thì điện thoại lúc này đã tắt máy, gia đình mất liên lạc với con từ đó.

Được biết N.A. đang là lớp trưởng lớp 12 của trường trung học phổ thông gần nhà. Bình thường cháu rất ngoan, đi học và về nhà đúng giờ. Trước khi mất tích, N.A. không có biểu hiện gì bất thường và cũng không có xích mích gì với gia đình.

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