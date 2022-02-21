Cụ thể, trao đổi với nguồn trên, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, cho biết nữ sinh nhảy lầu tự tử này là học sinh lớp 10 A10. Theo tìm hiểu của nhà trường, nữ sinh này không ở với cha mẹ mà ở với bà nội từ nhỏ. Em cũng có dấu hiệu trầm cảm từ trước, theo xác nhận của bạn bè từ thời học THCS.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, sáng 21/2, một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TP.HCM) đã nhảy lầu tự tử . Thông tin ban đầu từ bệnh viện cho biết em chỉ bị chấn thương phần mềm.

Hiệu trưởng Đỗ Đình Đảo cho biết ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức sơ cứu tại chỗ, cố định vết thương và chuyển nữ sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 4. Sau đó, bệnh viện này đã chuyển em đến Bệnh viện 115.

Theo ông Đảo, sáng nay, 21/2, nữ sinh này vẫn đến trường và chơi vui vẻ cùng các bạn, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Song, vào khoảng 8 giờ 30 phút, trong giờ ra chơi, khi một số học sinh đang đứng ở hành lang thì em này từ trong lớp đi ra, nói với các bạn "nhảy lầu đây" và lập tức nhảy xuống.

Theo ông Đảo, do trường có mái che nên khi nữ sinh này nhảy xuống đã đỡ được khá nhiều. Thông tin ban đầu từ bệnh viện cho biết em chỉ bị chấn thương phần mềm.

Nhà trường đã ngay lập tức thông báo cho gia đình, công an quận và các ban, ngành liên quan, báo cáo về Sở GD-ĐT TP HCM. Nhà trường cũng đã đến lớp của nữ sinh này để nắm thêm tình hình và ổn định tâm lý cho các học sinh khác.

Theo ông Đảo, qua lời kể của các học sinh khác, nữ sinh nêu trên từng chia sẻ với các bạn nhiều điều lạ lùng, trong đó có ý định muốn tự tử.

Công an quận 4 vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một học sinh tử vong bất thường ở trường THPT Lê Thánh Tôn - Ảnh: Zing News

Cũng trong sáng nay, dẫn tin từ Zing News, liên quan đến trường hợp tử vong bất ngờ của học sinh H.M.T., sinh năm 2006, học sinh lớp 10 trường THPT Lê Thánh Tôn hôm 17/2, cơ quan chức năng cho biết đã xác định được nguyên nhân.

Theo đó, nguyên nhân tử vong sơ bộ ban đầu của học sinh H.M.T. được xác định là do phù phổi cấp. Công an quận 7 đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Được biết, ngày 17/2, vào giờ ngủ bán trú (khoảng 11h45), học sinh nghỉ trưa cùng phòng với em H.M.T. (sinh năm 2006, học sinh lớp 10, trường THPT Lê Thánh Tôn) phát hiện T. có dấu hiệu bất thường nên đã báo với thầy giám thị. Ngay lập tức, nhân viên y tế trường đã đến đo huyết áp và nhịp tim, ghi nhận kết quả huyết áp và nhịp tim của em T. đều bằng 0.

Cùng lúc đó, lãnh đạo nhà trường đã thông báo sự việc cho phụ huynh và gọi xe cấp cứu đưa T. đến Bệnh viện Tân Hưng, quận 7. Khoảng 14h30 cùng ngày, bác sĩ bệnh viện Tân Hưng thông báo học sinh H.M.T. đã tử vong.