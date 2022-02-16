Trong họp báo thông tin về vụ nam sinh năm nhất chết trên sông Sài Gòn, công an quận Bình Thạnh thông tin nguyên nhân dẫn đến cái chết là do nam sinh này nhảy sông, đuối nước.

Liên quan đến vụ việc nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) tử vong trên sông Sài Gòn sau 3 ngày mất tích, công an TP.HCM chiều 16/2 đã tổ chức họp báo thông tin về nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, nguyên nhân chính thức được đưa ra là nam sinh này nhảy sông tự tử, chết do ngạt nước. Cơ quan chức năng xử lý hiện trường phát hiện thi thể nam sinh sáng 15-2 - Ảnh: Tuổi Trẻ Trước đó, em Nghĩa đi xe từ Bình Định vào TP.HCM nhập học và được dặn khi tới bến xe gọi điện cho người nhà. Tuy nhiên, sau khi không liên lạc được với em Nghĩa, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Bình Thạnh) đến Công an phường 26 (quận Bình Thạnh) trình báo.

Trong buổi họp báo, thượng tá Trần Văn Hiếu - trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - cho hay sáng 12/2, khi Nghĩa đến bến xe Miền Đông thì không liên lạc với người nhà, mà đi xe ôm đến Đại học Công nghệ - Hutech (quận Bình Thạnh). Sau đó, Nghĩa đi xe ôm khác đi đến địa điểm khác ở đường D2. Nam sinh rời bến xe (Ảnh: Tuổi Trẻ) Nghĩa sau đó đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm, sau đó thuê phòng tại đây nghỉ ngơi. Đến 3h55 ngày 13/2, Nghĩa đi ra khách sạn mang theo balo hướng về khu Tân Cảng. Công an ghi nhận nạn nhân đi đến hẻm 243 đường Ung Văn Khiêm, rồi đi ra hướng ra sông Sài Gòn

Đến 4h sáng ngày 13/2, Nghĩa đã đi ra hướng bờ sông, camera khu vực này ghi nhận nạn nhân đã tự tử. Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Nghĩa chết do ngạt nước, trong balo đeo sau lưng có một cục đá 10kg. Thi thể nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa được tìm thấy trên sông Sài Gòn (Ảnh: Pháp Luật và bạn đọc) Đến sáng 15/2, công an nhận tin báo phát hiện một xác chết trôi sông (khuôn mặt bị biến dạng trong thời kỳ phân hủy) gần khu vực cầu Bình Lợi cũ (phường 13, quận Bình Thạnh) nên xuống hiện trường xử lý. Đến nay, chưa rõ nguyên nhân khiến nam sinh quyết định nhảy cầu tử tử.

Anh trai nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa không kịp về nhìn mặt em lần cuối: Người thân xót xa khi trễ 30 phút đã 'âm - dương cách biệt' Chiều ngày 16/2, tang lễ của nam sinh mất tích, tử vong trên sông Sài Gòn đã được diễn ra tại quê nhà Bình Định. Anh trai của Nguyễn Văn Nghĩa đã không kịp về nhìn mặt em lần cuối.

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