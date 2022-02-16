Sau quá trình điều tra, khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể của Nguyễn Văn Nghĩa về với gia đình. Đám tang của em cũng đã được tổ chức tại quê nhà trong không khí tang thương bao trùm.

Liên quan đến vụ việc nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích nhiều ngày rồi tử vong trên sông Sài Gòn sau khi vào TP.HCM nhập học, dẫn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp thị, ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định không tìm thấy dấu hiệu tội phạm, dấu hiệu của vụ án mạng. Quá trình điều tra, công an xác định nguyên nhân tử vong của Nghĩa là do ngạt nước, không có thương tích và tác động của ngoại lực. Cơ quan pháp y cũng lấy mẫu pháp y trong dạ dày, khoang ngực của nam sinh viên để giám định độc chất. Đây là 1 quy trình pháp y thông thường để làm rõ nguyên nhân tử vong của 1 người.

Thi thể của Nguyễn Văn Nghĩa đã về với gia đình - Ảnh: Tuổi trẻ Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sáng 16/2, thi thể của Nguyễn Văn Nghĩa đã về với gia đình ở thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định trong sự xót thương vô vàn của người thân và bà con. Hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại nhà của Nghĩa để chia buồn, tiễn đưa chàng trai hiền lành, dễ mến nhưng bạc mệnh này. Mẹ ruột nam sinh gục ngã bên quan tài con trai - Ảnh: Tuổi Trẻ Bà Trần Thị Ty - mẹ ruột Nghĩa đau đớn ngồi khóc bên cạnh quan tài của con mình. Ngồi cạnh bên quan tài, người mẹ đáng thương gần như chết lặng. Bà không ngờ đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, vừa mới lớn khôn, chỉ mới đây thôi hãy còn ríu ra ríu rít bên cha mẹ, giờ bỗng nằm yên trong chiếc quan tài.

Cứ mỗi đợt trống, kèn tiễn đưa cất lên, người mẹ tội nghiệp ấy lại gục đầu lên quan tài của con, hai tay bà bám níu thật chặt rồi gào khóc gọi tên con trong vô vọng. "Nghĩa ơi, sao con bỏ mẹ mà đi. Mới ngày nào con còn ở đây với mẹ. Con nói học xong rồi con sẽ về kia mà con ơi...", bà Ty nức nở khóc thương con. Bên trong ngôi nhà, ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha của Nghĩa) buồn thiu bên một góc tường. Ông ôm chiếc gối của con từng nằm rồi khóc không thành tiếng. Tiếng ông thều thào, nấc nghẹn. "Con ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này hả con. Nghĩa ơi là Nghĩa", ông Đoàn mếu máo gọi tên con mình. Bố nam sinh suy sụp, khóc không thành tiếng - Ảnh: Tuổi Trẻ Được biết, gia đình Nghĩa có hoàn cảnh khó khăn, quanh năm làm nông. Theo lời hàng xóm và thầy cô nơi Nghĩa sống, ai cũng nhận xét Nghĩa là người hiền lành, chăm học và rất ngoan ngoãn. Anh trai của Nghĩa - đang theo học sĩ quan ở TP Đà Nẵng đã gác lại mọi chuyện để về nhìn em lần cuối, khoảng đến 16h chiều nay, anh K. có thể về đến nhà tiễn biệt em mình.

Vụ nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn: Đặt nghi vấn về những chất dịch ở dạ dày, tiến hành xét nghiệm chất độc trong thi thể Cơ quan chức năng hiện đang đặt nghi vấn về những chất dịch có trong dạ dày, khoang ngực nam sinh viên năm nhất mất tích, tử vong nên đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm chất độc trong thi thể.

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