Cơ quan công an TP.HCM bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh viên mất tích rồi tử vong là do ngạt nước. Trên cơ thể nam sinh này không có dấu hiệu thương tích.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, chiều 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM qua khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) tử vong là do ngạt nước và trên cơ thể sinh viên này cũng không có thương tích. Trước đó, rạng sáng ngày 15/2, thi thể nam sinh được tìm thấy đang trôi nổi dưới chân cầu Bình Lợi, TP.HCM sau 3 ngày mất tích. Thượng tá Lê Mạnh Hà - phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM thông tin đã tìm được balô của em Nghĩa cách hiện trường không xa, tài sản, giấy tờ trong đó cũng được xác nhận là của em: "Bước đầu Công an quận Bình Thạnh xác định tài sản cá nhân, giấy tờ tùy thân trên người thi thể phù hợp với em Nghĩa mất tích trước đó. Còn balô đồ được phát hiện gần thi thể".

Cũng trong trưa cùng ngày, dẫn tin từ VTC News, người đàn ông chở Nghĩa rời bến xe Miền Đông vào buổi sáng ngày nam sinh mất tích, đã được công an mời lên làm việc. Ông này là N.Đ.M. (60 tuổi) là tài xế xe ôm. Tại cơ quan công an, ông M. cho biết đã chở Nghĩa từ bến xe Miền Đông đi, sau đó Nghĩa nói cho xuống xe ở Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Người tài xế xe ôm chở nam sinh không có dấu hiệu nghi vấn nên sau khi làm việc với công an đã ra về. (Ảnh: VTC News) Nghĩa hiện đang là sinh viên năm nhất của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (TP. Thủ Đức, TP.HCM). Sau thời gian học online tại nhà, ngày 11/2, Nghĩa lên chuyến xe Tân Hoa Châu, di chuyển từ quê Bình Định vào TP.HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Đến ngày 12/2, xe cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng mãi đến trưa 13/2, gia đình vẫn không liên hệ được với Nghĩa nên đã báo cơ quan công an.

Theo hình ảnh camera trong bến xe, cho thấy vào lúc 4h38 sáng 12/2 Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, sau đó ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe, tiếp đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13, sau đó lên xe của ông M., rồi từ đó mất liên lạc với gia đình. Sau 3 ngày mất tích, rạng sáng 15/2, thi thể Nghĩa được tìm thấy trên sông. Hiện Công an TP.HCM vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của Nghĩa.

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