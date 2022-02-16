Vụ nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn: Đặt nghi vấn về những chất dịch ở dạ dày, tiến hành xét nghiệm chất độc trong thi thể

Xã hội 16/02/2022 07:15

Cơ quan chức năng hiện đang đặt nghi vấn về những chất dịch có trong dạ dày, khoang ngực nam sinh viên năm nhất mất tích, tử vong nên đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm chất độc trong thi thể.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sau khi xác nhận thi thể trôi trên sông Sài Gòn là nam sinh viên mất tích - Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định), cơ quan công an đã tiến hành điều tra vụ việc, phong tỏa hiện trường và khám nghiệm thi thể. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến nam sinh viên tử vong là do ngạt nước và trên cơ thể sinh viên này cũng không có thương tích. 

Vụ nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn: Đặt nghi vấn về những chất dịch ở dạ dày, tiến hành xét nghiệm chất độc trong thi thể - Ảnh 1

Thời gian tử vong của thi thể cũng được xác định là từ khoảng 2-3 ngày trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng hiện đang đặt nghi vấn về những chất dịch có trong dạ dày, khoang ngực nên đã lấy mẫu xét nghiệm độc chất.

Trước đó, qua trích xuất camera tại bến xe miền Đông - nơi nam sinh viên xuống xe sau khi từ Bình Định tới TP.HCM vào ngày 12/2. Theo hình ảnh được ghi lại, em Nghĩa đã lên xe một người đàn ông, ông này chở nam sinh đi từ cổng 5 của bến xe trên quốc lộ 13. Dẫn tin từ Người Lao Động, ông này đã được công an mời đến làm việc tại trụ sở Công an phường 26, quận Bình Thạnh.

Vụ nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn: Đặt nghi vấn về những chất dịch ở dạ dày, tiến hành xét nghiệm chất độc trong thi thể - Ảnh 2
Ảnh: Người Lao Động

Theo đó, người đàn ông đã chở em Nghĩa là tài xế xe ôm tên N.Đ.M. (62 tuổi). Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông M. khai ngày 11/2 đang đứng đón khách ở Bến xe Miền Đông thì thấy Nghĩa nên đến mời đi xe ôm. Ông M. sau đó chở em Nghĩa rời khỏi bến xe đi về hướng đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. 

Vụ nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn: Đặt nghi vấn về những chất dịch ở dạ dày, tiến hành xét nghiệm chất độc trong thi thể - Ảnh 3
Nghĩa rời bến xe trước khi mất tích (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Khi đến trước cổng trường Đại học Công nghệ Hutech TP HCM (đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh) thì Nghĩa yêu cầu ông dừng xe để xuống. Sau buổi làm việc, ông M. do không có dấu hiệu nghi vấn nên trong ngày hôm nay đã được ra về. Balo, giấy tờ, tài sản của Nghĩa hiện cũng đã được cơ quan công an tìm thấy gần hiện trường phát hiện thi thể.

Hiện Công an TP.HCM vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của Nghĩa.

 

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