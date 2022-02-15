Người nhà nam sinh viên mất tích hiện đang vô cùng đau đớn khi nhận tin tìm thấy xác con trai trên sông. Trước khi lên xe vào thành phố, gia đình còn căn dặn con trai đủ điều nhưng không biết đấy là lần gặp cuối cùng.

Sau 3 ngày mất tích một cách bí ẩn, phép màu đã không thể xảy ra với nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa khi em được phát hiện đã tử vong, thi thể trôi dạt dưới chân cầu Bình Lợi, TP.HCM. Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, chiều 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM qua khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) tử vong là do ngạt nước và trên cơ thể sinh viên này cũng không có thương tích. Thi thể nam sinh viên được tìm thấy trên sông (Ảnh: Pháp Luật và Bạn đọc) Nghĩa hiện đang là sinh viên năm nhất của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (TP. Thủ Đức, TP.HCM), mất tích vào ngày 12/2 sau khi lên xe từ Bình Định vào thành phố chuẩn bị nhập học. Sự ra đi của em khiến người nhà đau đớn, suy sụp. Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình trong một lối đi nhỏ ở thôn Trà Sơn (xã Tây An), không khí tiếc thương vây kín vì cái chết quá bất ngờ của Nghĩa.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, sau sự ra đi bất ngờ của con trai, bà Trần Thị Tuy (42 tuổi, mẹ của Nghĩa) đau đớn nằm liệt một chỗ, còn ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha của Nghĩa) khóc sưng cả hai mắt vì tai họa từ đâu giáng xuống nhà mình, cướp đi đứa con trai yêu dấu. Ông Nguyễn Công Đoàn - cha của em Nguyễn Văn Nghĩa khóc sưng mắt, suy sụp ngồi trước nhà (Ảnh: báo Bình Định) Gia đình Nghĩa có hoàn cảnh khó khăn, quanh năm làm nông. Mất đi người cháu nội mà mình hết mực thương yêu, bà Nguyễn Thị Hạnh - 63 tuổi - không thể chợp mắt, bà cho biết trước khi Nghĩa lên xe, cả nhà ai cũng căn dặn đủ thứ: "Tội cháu tôi quá. Biết nhà nghèo khổ, nó chỉ đạp xe đi học chứ không hề xin cha mẹ mua xe máy hay xe đạp điện. Tan học là chạy ngay về nhà chứ không bao giờ la cà. Trước khi Nghĩa lên xe, cả nhà ai cũng căn dặn đủ thứ. Không ngờ đấy lại là lần cuối cùng cả nhà được nhìn thấy nó", bà Hạnh đau đớn.

Từ khi biết tin Nghĩa vào TP.HCM rồi mất liên lạc, cả gia đình như ngồi trên đống lửa. Sáng nay, tất cả các thành viên trong gia đình hầu như ngã khuỵu khi nhận tin từ người thân đang sống tại Sài Gòn báo về rằng đã tìm thấy thi thể của Nghĩa trên một đoạn sông Sài Gòn. Theo lời hàng xóm và thầy cô nơi Nghĩa sông, ai cũng nhận xét Nghĩa là người hiền lành, chăm học và rất ngoan ngoãn. Người nhà đau đớn chờ nhận thi thể con trai (Ảnh: Tuổi Trẻ) Dẫn tin từ báo Bình Định, trong chiều cùng ngày gia đình đã làm giấy ủy quyền và cử người thân vào TP.HCM để hoàn tất thủ tục nhận thi thể, sớm đưa về quê để an táng. Gia đình hiện cũng mong cái chết của con trai sẽ được điều tra làm rõ.

Khám nghiệm tử thi của nam sinh mất tích: Chết do ngạt nước, không có thương tích trên người Cơ quan công an TP.HCM bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh viên mất tích rồi tử vong là do ngạt nước. Trên cơ thể nam sinh này không có dấu hiệu thương tích.

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