Đến 5 giờ ngày 12/2, xe đã cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng đến trưa 13/2, gia đình vẫn chưa liên hệ được với Nghĩa. Khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, nón, quần tây,.. tất cả màu đen. Camera an ninh cho thấy Nghĩa được một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy hiệu Dream được cho là đã chở nam sinh này đi rồi gia đình mất liên lạc với em từ đó.

Những ngày vừa qua, nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (ở xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định) mất tích khi nhập học khiến dư luận xôn xao. Theo báo Công an TP.HCM, ngày 11/2, Nghĩa đi trên chuyến xe Tân Hoa Châu từ quê Bình Định vào TPHCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Dẫn tin từ VTC News, người đàn ông chở nam sinh viên mất tích sáng 15/2 đã được mời đến làm việc tại trụ sở Công an phường 26, quận Bình Thạnh. Người đàn ông này tên Nguyễn Đức M., làm nghề xe ôm chuyên chở khách tại Bến xe Miền Đông.

Hình ảnh từ camera an ninh và người tài xế xe ôm chở nam sinh mất tích tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Theo Tuổi Trẻ, cũng trong sáng ngày 15/2, người dân phát hiện một thi thể trôi dưới chân cầu Bình Lợi, TP.HCM khá giống nam sinh viên mất tích nói trên.

Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhận dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là em Nghĩa. Lực lượng chức năng xác định tài sản như ví tiền, ba lô của nạn nhân đều được tìm thấy, không mất.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM qua khám nghiệm tử thi bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh viên Nghĩa tử vong là do ngạt nước và trên cơ thể sinh viên này cũng không có thương tích.

Công an phong tỏa hiện trường phát hiện thi thể nam giới trên sông Sài Gòn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Dân Trí, ông Nguyễn Công Đoàn (bố ruột của Nghĩa), nghẹn ngào kể. "Cháu rất ngoan hiền, lo học chứ không chơi bời gì nên khi không liên lạc được, gia đình đã thấy rất lo lắng. Tối 11/2, khi Nghĩa còn trên xe khách đi vào TP.HCM, gia đình vẫn thường xuyên liên hệ với qua Facebook. Nhìn thấy cháu trên xe không đeo khẩu trang, tôi nhắc đeo khẩu trang vào để đề phòng dịch bệnh. Đến 4h30 phút sáng 12/2, tôi liên lạc với cháu không được nên gọi chị họ nó đến bến xe Miền Đông xem sao. Nhưng sau đó không ai liên lạc được cho đến khi phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn".

Ông Nguyễn Công Đoàn - cha của em Nguyễn Văn Nghĩa khóc sưng mắt, suy sụp ngồi trước nhà - Ảnh: báo Bình Định

Còn bà Ty (mẹ Nghĩa) cho hay, hôm Nghĩa vào TP.HCM nhập học, vì gia đình chưa xoay được tiền nên chỉ cho Nghĩa 2 triệu đồng cầm đi, nhưng tiền vé xe mất 600.000 đồng, chỉ còn 1,4 triệu đồng.

"Tôi định khoảng vài bữa nửa tháng nữa, xoay được tiền sẽ gửi cho cháu nộp tiền học. Nào ngờ, con tôi đã ra đi mãi mãi rồi" - bà Ty nói trong tiếng nấc nghẹn.

Ông Nguyễn Văn Cựu (ông nội của Nghĩa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi đứa cháu trai ngoan hiền, giỏi giang, lễ phép ra đi mãi mãi. Ông Cựu cho hay ba mẹ nghĩa có 2 anh em, Nghĩa là út. Trước ngày đi Sài Gòn, hắn còn qua nhà chào. Hắn nói "nội ơi, con đi học Tết con về với nội" mà chừ hắn đi mãi", ông Cựu nghẹn ngào.

Ông Cựu bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu trai để linh hồn cháu được thanh thản.

Theo VietNamNet, ông Trần Thanh Thưởng, Trưởng Phòng tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết, nhà trường đã kiểm tra và xác minh Nguyễn Văn Nghĩa là sinh viên lớp 21145CLA3, ngành Công nghệ ô tô, hệ chất lượng cao, dạy bằng tiếng Anh. Học kỳ I, điểm trung bình của Nguyễn Văn Nghĩa đạt 8,6 với thang 10, đạt 3,4 thang điểm 4 - học lực loại giỏi.

"Dù học online tuy nhiên các giảng viên đều đánh giá em học tốt, trong quá trình học không có biểu hiện nào bất thường"- ông Thưởng nói.

Theo ông Thưởng, khi nhận được thông tin nhà trường đã đặt ra nhiều tình huống khác nhau. Được biết, Nghĩa không hề có nhiều tiền trong người.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được trả về cho gia đình. Theo Tuổi Trẻ, những hình ảnh tại đám tang khiến nhiều người rơi nước mắt. Cứ mỗi đợt trống, kèn tiễn đưa cất lên, mẹ của nam sinh lại gục đầu lên quan tài của con, hai tay bà bám níu thật chặt rồi gào khóc gọi tên con trong vô vọng. "Nghĩa ơi, sao con bỏ mẹ mà đi. Mới ngày nào con còn ở đây với mẹ. Con nói học xong rồi con sẽ về kia mà con ơi...", bà Ty nức nở khóc thương con.

Mẹ và bà nội Nghĩa nức nở ngồi cạnh quan tài của đứa con và đứa cháu đáng thương - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong khi đó, cha ruột của nam sinh thì nằm vật vả, khóc trong góc nhà. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, bà con lối xóm ai cũng xót xa.

Ông Nguyễn Công Đoàn, cha của Nghĩa, nằm vật vã một góc nhà vì quá sốc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện, nguyên nhân cái chết của nam sinh vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ điều tra làm rõ.