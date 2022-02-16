Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhận dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là em Nghĩa. Sự việc khiến nhiều người không khỏi đau lòng.

Liên quan đến vụ việc nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích khi nhập học, theo Tuổi Trẻ, sáng ngày 15/2, người dân phát hiện một thi thể trôi dưới chân cầu Bình Lợi, TP.HCM khá giống nam sinh viên mất tích nói trên.

Ông Nguyễn Công Đoàn (bố ruột của Nghĩa), nghẹn ngào kể. "Cháu rất ngoan hiền, lo học chứ không chơi bời gì nên khi không liên lạc được, gia đình đã thấy rất lo lắng. Tối 11/2, khi Nghĩa còn trên xe khách đi vào TP.HCM, gia đình vẫn thường xuyên liên hệ với qua Facebook. Nhìn thấy cháu trên xe không đeo khẩu trang, tôi nhắc đeo khẩu trang vào để đề phòng dịch bệnh. Đến 4h30 phút sáng 12/2, tôi liên lạc với cháu không được nên gọi chị họ nó đến bến xe Miền Đông xem sao. Nhưng sau đó không ai liên lạc được cho đến khi phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn".

Theo Dân Trí, gia đình em vô cùng đau xót trước sự ra đi của nạn nhân. Ông Trần Văn Sơn (cậu ruột Nghĩa) cho biết, khi hay tin thi thể trên sông là Nghĩa, mẹ cháu ngất lịm. Khi tỉnh lại, mẹ Nghĩa cứ khóc suốt. "Nghĩa ra đi đột ngột như vậy thì cha mẹ nào mà chẳng đau lòng"- ông Sơn bùi ngùi.

Ông Nguyễn Công Đoàn - cha của em Nguyễn Văn Nghĩa khóc sưng mắt, suy sụp ngồi trước nhà - Ảnh: báo Bình Định

Còn bà Ty (mẹ Nghĩa) cho hay, hôm Nghĩa vào TP.HCM nhập học, vì gia đình chưa xoay được tiền nên chỉ cho Nghĩa 2 triệu đồng cầm đi, nhưng tiền vé xe mất 600.000 đồng, chỉ còn 1,4 triệu đồng.

"Tôi định khoảng vài bữa nửa tháng nữa, xoay được tiền sẽ gửi cho cháu nộp tiền học. Nào ngờ, con tôi đã ra đi mãi mãi rồi" - bà Ty nói trong tiếng nấc nghẹn.

Nhiều người thân, hàng xóm nghe tin em Nghĩa qua đời đã đến an ủi, động viên, chia buồn cùng gia đình - Ảnh: Dân Trí

Ông Đào Duy Thãi - Chủ tịch UBND xã Tây An, huyện Tây Sơn (Bình Định) - cho biết, dù không thuộc diện hộ nghèo nhưng hoàn cảnh gia đình nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa rất khó khăn. Cha mẹ làm nghề nông với vài sào ruộng, nuôi thêm vài con bò. Nghĩa có một anh ruột vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chưa có việc làm ổn định nên gia đình càng khó khăn hơn.

"Bản thân Nghĩa học giỏi, lại ngoan hiền nên được nhiều người hàng xóm, bạn bè yêu quý. Bởi vậy, khi nghe em Nghĩa mất tích tại bến xe Miền Đông rồi được phát hiện chết trôi trên sông Sài Gòn, ai cũng xót xa" - ông Thãi cho hay.

Trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, chiều ngày 11/2, nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa lên xe khách Tân Hoa Châu từ Bình Định vào TP.HCM nhập học năm nhất tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ở TP Thủ Đức.

Đến sáng 12/2, xe đến bến xe Miền Đông nhưng gia đình không liên lạc được với Nghĩa. Chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) - chị họ Nghĩa, cho tờ Tuổi trẻ biết, qua camera trích xuất ở bến xe, công an phát hiện một người đàn ông chạy xe máy hiệu Dream.

Được biết, người này tên là N.Đ.M. (SN 1962, hành nghề xe ôm) xác nhận có chở Nghĩa rời khỏi bến xe. Sau khi di chuyển một đoạn, Nghĩa đã xuống xe ở Trường Đại học Công Nghệ Hutech TP.HCM đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Ông M. sau đó rời đi và đón khách như thường lệ. Thanh niên này đi đâu làm gì ông không hay biết.