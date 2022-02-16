Vụ nam sinh mất tích khi nhập học: Hé lộ bài đăng cuối cùng của nạn nhân trên MXH và động thái bất ngờ từ CĐM

Xã hội 16/02/2022 07:00

Liên quan đến vụ nam sinh mất tích khi nhập học, trên MXH, đông đảo cư dân mạng đã vào trang cá nhân của nạn nhân để gửi lời chia buồn.

Liên quan đến vụ việc em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) mất tích khi nhập học, theo Tuổi Trẻ, sáng ngày 15/2, người dân phát hiện một thi thể trôi dưới chân cầu Bình Lợi, TP.HCM khá giống nam sinh viên mất tích nói trên. 

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Cơ quan chức năng xác định thi thể được tìm thấy là nam sinh mất tích những ngày qua - Ảnh: Tuổi trẻ

Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhận dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là em Nghĩa.

Thông tin được đăng tải đã khiến cho cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Nhiều người đã vào trang cá nhân của người thân em Nghĩa bày tỏ niềm thương tiếc, mong gia đình mau chóng vượt qua nỗi đau.

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Trang cá nhân của nam sinh - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, netizen phát hiện một tài khoản có tên Nguyễn Văn Nghĩa được người thân của em Nghĩa gắn tên vào các bài viết tìm kiếm những ngày qua. Lướt một vòng trang cá nhân, có thể thấy, tài khoản được cho là của nam sinh này khá kín tiếng trên mạng xã hội. Đa số bài viết trên Facebook đều chỉ chia sẻ những clip có nội dung hài hước hay liên quan đến các trò game phổ biến.

Bên dưới những bài đăng gần nhất, rất đông bạn bè, người quen đã gửi lời tiễn biệt, hy vọng Nghĩa ra đi thanh thản.

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Bài chia sẻ cuối cùng của nam sinh bà bình luận mới đây của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, chiều ngày 11/2, nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa lên xe khách Tân Hoa Châu từ Bình Định vào TP.HCM nhập học năm nhất tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ở TP Thủ Đức.

Đến sáng 12/2, xe đến bến xe Miền Đông nhưng gia đình không liên lạc được với Nghĩa. Chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) - chị họ Nghĩa, cho tờ Tuổi trẻ biết, qua camera trích xuất ở bến xe, công an phát hiện một người đàn ông chạy xe máy hiệu Dream.

Được biết, người này tên là N.Đ.M. (SN 1962, hành nghề xe ôm) xác nhận có chở Nghĩa rời khỏi bến xe. Sau khi di chuyển một đoạn, Nghĩa đã xuống xe ở Trường Đại học Công Nghệ Hutech TP.HCM đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh.

Ông M. sau đó rời đi và đón khách như thường lệ. Thanh niên này đi đâu làm gì ông không hay biết.

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