Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi dưới chân cầu Bình Lợi, TP.HCM khá giống sinh viên mất tích. Công an đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tự thi. Người nhà của sinh viên mất tích đã đến hiện trường và đang làm việc với công an.

Liên quan đến vụ nam sinh mất tích khi nhập học, theo Tuổi Trẻ, vào khoảng 10h45 sáng nay 15/2, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhân dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi , ngụ tại Bình Định) bị mất tích trước đó.

Ông Nguyễn Văn Chúc (65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, tạm trú quận Bình Thạnh, tên thường gọi là Ba Chúc), người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn cho biết, khuya ngày 15/2, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, người dân phát hiện một xác chết trôi trên sông nên báo công an. Sau đó, Công an phường 13 đã gọi điện nhờ ông dùng ghe máy đưa thi thể vào bờ neo lại bằng dây dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi mới.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của người này.

Vào 6h30 sáng cùng ngày, người thân đến nhận dạng và xác nhận đây là thi thể của em Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ Bình Định) đã mất tích 3 ngày trước đó.

Ông Ba Chúc Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

"Anh chị với bà cô của cháu Nghĩa có đến nhận dạng và tôi xem giấy tờ thì đúng là cậu sinh viên xấu số này rồi. Thật đau lòng. Người thân cậu sinh viên khóc nhiều lắm vì quá đau lòng. Hiện họ đang cùng công an làm thủ tục để nhận thi thể" - ông Ba Chúc chia sẻ.

Trang phục mặc trên người và độ tuổi của nạn nhân tương đồng với sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) mất tích. Hiện người nhà của sinh viên đến hiện trường và đang làm việc với công an.

Nam sinh mất tích - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Pháp luật TP.HCM, tại nơi tìm thấy thi thể, người thân của em Nghĩa đau lòng xác nhận thi thể của nam thanh niên được phát hiện dưới sông Sài Gòn chính là Nghĩa.

"Gia đình chúng tôi đang làm việc với công an. Thi thể vừa được phát hiện trên sông chính là em tôi"- một người anh họ của Nghĩa xác nhận.

Theo Côn an TP.HCM, trước đó, ngày 11/2, Nghĩa đi trên chuyến xe Tân Hoa Châu từ quê Bình Định vào TPHCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Đến 5 giờ ngày 12/2, xe đã cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng đến trưa 13/2, gia đình vẫn chưa liên hệ được với Nghĩa. Khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, nón, quần tây,.. tất cả màu đen.