Anh trai nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa không kịp về nhìn mặt em lần cuối: Người thân xót xa khi trễ 30 phút đã 'âm - dương cách biệt'

Xã hội 16/02/2022 16:36

Chiều ngày 16/2, tang lễ của nam sinh mất tích, tử vong trên sông Sài Gòn đã được diễn ra tại quê nhà Bình Định. Anh trai của Nguyễn Văn Nghĩa đã không kịp về nhìn mặt em lần cuối.

Những ngày vừa qua, vụ việc nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa mất tích bí ẩn, sau đó được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận.

Như đã đưa tin trước đó, hôm 11/2, Nghĩa đi trên chuyến xe Tân Hoa Châu từ quê Bình Định vào TP.HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Đến 5 giờ ngày 12/2, xe đã cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng đến trưa 13/2, gia đình vẫn chưa liên hệ được với Nghĩa. Khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, nón, quần tây,.. tất cả màu đen.

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Hình ảnh Nghĩa rời khỏi bến xe được camera ghi lại - Ảnh: VietNamNet

Theo Pháp luật và Bạn đọc, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi) - chị họ Nghĩa cho biết, Công an quận Bình Thạnh có đến bến xe Miền Đông trích xuất camera để phối hợp tìm kiếm thông tin về Nghĩa. Qua trích xuất camera cho thấy vào lúc 4h38 sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, rồi ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe. Sau đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13.

Tiếp đến, camera an ninh cho thấy Nghĩa được một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy hiệu Dream được cho là đã chở nam sinh này đi rồi gia đình mất liên lạc với em từ đó.

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Người dân và cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường khu vực tìm ra thi thể nam sinh - Ảnh: VietNamNet

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, khoảng 10h45 sáng ngày 15/2, sau khi nhận được tin báo từ người dân phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, qua quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh thông tin, nhân dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định thi thể phát hiện trôi trên sông chính là sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa bị mất tích trước đó. 

Dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, Thi thể có dấu hiệu bị phân huỷ nhẹ. Trên người nạn nhân vẫn còn mặc quần áo. Đồng thời, sau khi khám nghiệm xong lực lượng đã cho người thân nhận dạng. Đến sáng 16/2, thi thể đã được đưa về địa phương để tổ chức tang lễ.

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Bà con hàng xóm liên tục đến viếng, tiễn đưa Nghĩa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chia sẻ với PV Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Cựu - ông nội Nghĩa, những ngày qua sau khi biết tin em trai mình gặp nạn, N.V.K. - anh trai của Nghĩa - đang theo học sĩ quan ở TP.Đà Nẵng đã gác lại mọi chuyện để về nhìn em lần cuối. Tuy nhiên, đến 16h chiều nay, anh K. mới có thể về đến nhà.

"Nó đã xin phép trường và đã mua được vé để về nhà. Tuy nhiên, nó lại không kịp nhìn em lần cuối cùng vì 15h30 là đã di quan. Hai anh em nó cách nhau vài tuổi, từ nhỏ tới lớn, hai anh em rất yêu thương nhau. Suốt mấy ngày nay, thằng anh cứ gọi điện về rồi khóc.

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Ông nội Nghĩa chết lặng nhìn tang lễ của cháu trai - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nghĩ mà thương hai đứa cháu của tôi quá. Thằng anh ở xa, lúc đứa em gặp nạn, muốn về nhìn mặt em lần cuối cùng mà không kịp. Lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột", ông Cựu chia sẻ.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được dư luận quan tâm, chú ý.

Vụ nam sinh mất tích rồi tử vong trên sông: Đã bàn giao lại cho gia đình, mẹ ruột khóc nghẹn bên quan tài

Vụ nam sinh mất tích rồi tử vong trên sông: Đã bàn giao lại cho gia đình, mẹ ruột khóc nghẹn bên quan tài

Sau quá trình điều tra, khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể của Nguyễn Văn Nghĩa về với gia đình. Đám tang của em cũng đã được tổ chức tại quê nhà trong không khí tang thương bao trùm.

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