Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 16/2, cơ quan công an đã chính thức xác nhận, nam sinh Nghĩa nhảy sông tự tử, trong balo nạn nhân phát hiện 10kg đá. Cụ thể, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, nguyên nhân chính thức được đưa ra là nam sinh này nhảy sông tự tử, chết do ngạt nước.

Những ngày vừa qua, thông tin về vụ việc nam sinh tên Nguyễn Văn Nghĩa tử vong trên sông Sài Gòn sau khi từ Bình Định vào TP.HCM nhập học đã khiến dư luận vô cùng xôn xao.

Trong buổi họp báo, thượng tá Trần Văn Hiếu - trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - cho hay sáng 12/2, khi Nghĩa đến bến xe Miền Đông thì không liên lạc với người nhà, mà đi xe ôm đến Đại học Công nghệ - Hutech (quận Bình Thạnh). Sau đó, Nghĩa đi xe ôm khác đi đến địa điểm khác ở đường D2.

Trước đó, em Nghĩa đi xe từ Bình Định vào TP.HCM nhập học và được dặn khi tới bến xe gọi điện cho người nhà. Tuy nhiên, sau khi không liên lạc được với em Nghĩa, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Bình Thạnh) đến Công an phường 26 (quận Bình Thạnh) trình báo.

Nghĩa sau đó đi bộ đến một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm, sau đó thuê phòng tại đây nghỉ ngơi. Đến 3h55 ngày 13/2, Nghĩa đi ra khách sạn mang theo balo hướng về khu Tân Cảng. Công an ghi nhận nạn nhân đi đến hẻm 243 đường Ung Văn Khiêm, rồi đi ra hướng ra sông Sài Gòn

Đến 4h sáng ngày 13/2, Nghĩa đã đi ra hướng bờ sông, camera khu vực này ghi nhận nạn nhân đã tự tử. Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Nghĩa chết do ngạt nước, trong balo đeo sau lưng có một cục đá 10kg.

Hình ảnh Nghĩa rời khỏi bến xe được camera ghi lại - Ảnh: VietNamNet

Ngay khi thông tin này được báo chí đăng tải, trên MXH đã nổ ra tranh cãi lớn. Bên cạnh những ý kiến thương cảm, xót xa cho Nghĩa và gia đình, thì xuất hiện một số quan điểm cho rằng nam sinh có hành động tự tử trên bất hiếu với cha mẹ, suy nghĩ không chững chạc...

Nhiều ý kiến trái chiều được Hot Mom Thu Hà trích dẫn - Ảnh chụp màn hình

Nói về vấn đề này, Hot Mom Trần Thu Hà đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để phân tích tâm lý của nam sinh nói trên. Cụ thể, cô cho hay ai cũng tưởng em bị kẻ xấu sát hại. Rất nhiều người không muốn tin với kết luận này, nó thật khó chấp nhận. Hot Mom Trần Thu Hà viết: "Theo thống kê thì khả năng chúng ta chết vì chính mình cao hơn là khả năng ta chết bởi bàn tay của người khác. Theo WHO hiện nay trên thế giới đã có hơn 350 triệu người đang mắc bệnh trầm cảm và mỗi năm có khoảng 1 triệu người tự tử (trung bình 2900 người/ngày)".

Bài đăng của nữ tác giả - Ảnh chụp màn hình

Ở phần bình luận, Trần Thu Hà phân tích thêm về những trẻ mắc bệnh về tâm lý - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Hot Mom Thu Hà bày tỏ quan điểm về việc có hay không việc Nghĩa bất hiếu khi nhảy sông tự tử, bỏ lại cha mẹ vật vã với nỗi đau mất con. Theo cô, nhiều người nhấn mạnh vào lý do em nhà nghèo, trong túi em chỉ có 1,4 triệu đồng. Không ít ý kiến chỉ trích em Nghĩa. Nhưng thật ra thì đau khổ luôn là một bí mật, không tuân theo đạo đức và lý trí của người khỏe mạnh. Hot Mom bày tỏ: "Mình thấy nhiều người trầm cảm là người rất nỗ lực, rất trách nhiệm, đầy nhiệt huyết, sống nhiệt tình, là người thành đạt, thành công. Nên những giáo điều về sống tích cực, vượt qua khó khăn, thay đổi tư duy... có khi còn là giết họ không cần dao, họ càng đay nghiến chính mình".

Nhiều ý kiến ủng hộ quan điểm của Trần Thu Hà và cho rằng chính những chỉ trích của CĐM đang khiến gia đình nạn nhân thêm đau xót - Ảnh chụp màn hình

Nữ tác giả của loạt đầu sách nuôi dạy con còn trích dẫn hàng loạt câu nói nổi tiếng trên thế giới để trình bày quan điểm cá nhân về vụ việc nam sinh Nghĩa.

Trần Thu Hà viết: "Những người tự tử chắc gì đã muốn chết? Họ chỉ muốn chấm dứt nỗi đau đớn mà thôi" - Tiffanie DeBartolo "Những người tự tử không phải là những người chạy trốn, mà là những người không còn có thể chạy trốn". "Tự sát không có mục đích đạt được cái chết, nó là 1 liều thuốc cho những thống khổ tinh thần vượt ngưỡng". "Không ai vứt đi 1 cuộc đời còn đáng được giữ lại" - David Humes

Trước đó, dẫn tin từ VietNamNet, theo nguồn tin điều tra cho biết bước đầu nghi Nghĩa đang bị vấn đề về tâm lý, do áp lực học hành. Phía công an quận Bình Thạnh đã làm việc và gia đình đã cung cấp những thông tin quan trọng này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả chính xác về nguyên nhân khiến nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa nhảy sông tự tử.

Bà con hàng xóm liên tục đến viếng, tiễn đưa Nghĩa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng ngày 16/2, thi thể em Nghĩa đã được đưa về quê nhà tại Bình Định để tổ chức tang lễ.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận về đông đảo sự quan tâm, bình luận của dư luận.