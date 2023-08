Cụ thể, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sớm nay, chiếc xe đưa thi thể của Nghĩa về tới xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại nhà của Nghĩa để chia buồn, tiễn đưa em.

Bà con hàng xóm liên tục đến viếng, tiễn đưa Nghĩa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại buổi lễ tang, người thân của Nghĩa vẫn còn bàng hoàng trước cái chết đột ngột. Mẹ của nam sinh không cầm được đau lòng, liên tục khóc và gào tên con trong vô vọng. Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, bà Ty - mẹ ruột Nguyễn Văn Nghĩa, níu mãi chiếc quan tài, khóc đến ngất đi khi chứng kiến đứa con trai thân yêu ra đi mãi mãi.

Bố của nam sinh xấu số nằm vật vã một góc nhà vì quá sốc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng trong buổi tang lễ, ông nội và cha ruột của Nghĩa cũng không cầm được nước mắt, lặng ngồi ở một góc nhà nhìn di ảnh con.

Trước khi thi thể nam sinh Nghĩa được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, nguồn tin từ Tiền Phong cho biết, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện chất dịch có trong dạ dày và khoang ngực nam sinh viên nên đã lấy mẫu để xét nghiệm chất độc.

Pháp luật và bạn đọc đưa tin, trong quá trình điều tra, công an xác định nguyên nhân tử vong của Nghĩa là do ngạt nước, không có thương tích và tác động của ngoại lực. Công an cũng không tìm thấy dấu hiệu tội phạm, dấu hiệu của vụ án mạng.

Kết quả pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng 2-3 ngày trước đó, trên người không có thương tích.

Ngay khi nhận tin con ra đi, gia đình Nguyễn Văn Nghĩa bàng hoàng, không dám tin - Ảnh: Tổ Quốc

Như đã đưa tin trước đó, hôm 11/2, Nghĩa đi trên chuyến xe Tân Hoa Châu từ quê Bình Định vào TP.HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Đến 5 giờ ngày 12/2, xe đã cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng đến trưa 13/2, gia đình vẫn chưa liên hệ được với Nghĩa. Khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, nón, quần tây,.. tất cả màu đen.

Hình ảnh Nghĩa rời khỏi bến xe được camera ghi lại - Ảnh: VietNamNet

Theo Pháp luật và Bạn đọc, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi) - chị họ Nghĩa cho biết, Công an quận Bình Thạnh có đến bến xe Miền Đông trích xuất camera để phối hợp tìm kiếm thông tin về Nghĩa. Qua trích xuất camera cho thấy vào lúc 4h38 sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, rồi ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe. Sau đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13.

Khu vực phát hiện thi thể - Ảnh: VietNamNet

Tiếp đến, camera an ninh cho thấy Nghĩa được một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy hiệu Dream được cho là đã chở nam sinh này đi rồi gia đình mất liên lạc với em từ đó.