Nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn 'về nhà' sau chuyến xe 'định mệnh': Người thân níu mãi chiếc quan tài, xót xa khung cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'

Xã hội 16/02/2022 14:17

Sáng 16/2, thi thể của Nguyễn Văn Nghĩa - nam sinh viên mất tích bí ẩn rồi tử vong tại TP.HCM đã được đưa về để tổ chức tang lễ ở quê nhà, tại xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Liên quan đến vụ việc nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa mất tích, phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn, sáng ngày 16/2, thi thể của em đã được đưa về địa phương để tổ chức tang lễ.

Nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn 'về nhà' sau chuyến xe 'định mệnh': Người thân níu mãi chiếc quan tài, xót xa khung cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' - Ảnh 1
Thông tin tìm kiếm được gia đình đăng tải trước đó - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cụ thể, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sớm nay, chiếc xe đưa thi thể của Nghĩa về tới xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại nhà của Nghĩa để chia buồn, tiễn đưa em.

Nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn 'về nhà' sau chuyến xe 'định mệnh': Người thân níu mãi chiếc quan tài, xót xa khung cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' - Ảnh 2
Bà Ty - mẹ đẻ của Nghĩa quỳ gục đầu bên quan tài, khóc đến ngất đi - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chia sẻ với PV Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Hưng (70 tuổi, người dân trong xã) nghẹn ngào nói: "Ông trời sao lại gieo chi đau thương xuống nhà của cháu Nghĩa thế này.

Mấy ngày nay tôi nghe tin cháu gặp nạn mà trong lòng đau đớn vô cùng. Thằng Nghĩa nó hiền như cục đất, tính tình dễ thương, ai nấy cũng mến. Tội nghiệp nó quá", nói rồi ông bật khóc giữa đám đông.

Nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn 'về nhà' sau chuyến xe 'định mệnh': Người thân níu mãi chiếc quan tài, xót xa khung cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' - Ảnh 3
Bà con hàng xóm liên tục đến viếng, tiễn đưa Nghĩa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại buổi lễ tang, người thân của Nghĩa vẫn còn bàng hoàng trước cái chết đột ngột. Mẹ của nam sinh không cầm được đau lòng, liên tục khóc và gào tên con trong vô vọng. Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, bà Ty - mẹ ruột Nguyễn Văn Nghĩa, níu mãi chiếc quan tài, khóc đến ngất đi khi chứng kiến đứa con trai thân yêu ra đi mãi mãi.

Nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn 'về nhà' sau chuyến xe 'định mệnh': Người thân níu mãi chiếc quan tài, xót xa khung cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' - Ảnh 4
Bố của nam sinh xấu số nằm vật vã một góc nhà vì quá sốc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng trong buổi tang lễ, ông nội và cha ruột của Nghĩa cũng không cầm được nước mắt, lặng ngồi ở một góc nhà nhìn di ảnh con. 

Trước khi thi thể nam sinh Nghĩa được bàn giao cho gia đình lo hậu sự, nguồn tin từ Tiền Phong cho biết, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện chất dịch có trong dạ dày và khoang ngực nam sinh viên nên đã lấy mẫu để xét nghiệm chất độc.

Pháp luật và bạn đọc đưa tin, trong quá trình điều tra, công an xác định nguyên nhân tử vong của Nghĩa là do ngạt nước, không có thương tích và tác động của ngoại lực. Công an cũng không tìm thấy dấu hiệu tội phạm, dấu hiệu của vụ án mạng.

Kết quả pháp y sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng 2-3 ngày trước đó, trên người không có thương tích.

Nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn 'về nhà' sau chuyến xe 'định mệnh': Người thân níu mãi chiếc quan tài, xót xa khung cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' - Ảnh 5
Ngay khi nhận tin con ra đi, gia đình Nguyễn Văn Nghĩa bàng hoàng, không dám tin - Ảnh: Tổ Quốc

Như đã đưa tin trước đó, hôm 11/2, Nghĩa đi trên chuyến xe Tân Hoa Châu từ quê Bình Định vào TP.HCM nhập học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Đến 5 giờ ngày 12/2, xe đã cập bến tại Bến xe Miền Đông nhưng đến trưa 13/2, gia đình vẫn chưa liên hệ được với Nghĩa. Khi mất liên lạc, Nghĩa mang 1 balo, 1 vali, áo khoác, nón, quần tây,.. tất cả màu đen.

Nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn 'về nhà' sau chuyến xe 'định mệnh': Người thân níu mãi chiếc quan tài, xót xa khung cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' - Ảnh 6
Hình ảnh Nghĩa rời khỏi bến xe được camera ghi lại - Ảnh: VietNamNet

Theo Pháp luật và Bạn đọc, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi) - chị họ Nghĩa cho biết, Công an quận Bình Thạnh có đến bến xe Miền Đông trích xuất camera để phối hợp tìm kiếm thông tin về Nghĩa. Qua trích xuất camera cho thấy vào lúc 4h38 sáng 12/2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe Miền Đông, rồi ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe. Sau đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 đường quốc lộ 13.

Nam sinh tử vong trên sông Sài Gòn 'về nhà' sau chuyến xe 'định mệnh': Người thân níu mãi chiếc quan tài, xót xa khung cảnh 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' - Ảnh 7
Khu vực phát hiện thi thể - Ảnh: VietNamNet

Tiếp đến, camera an ninh cho thấy Nghĩa được một người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy xe máy hiệu Dream được cho là đã chở nam sinh này đi rồi gia đình mất liên lạc với em từ đó.

Thông tin MỚI về thi thể nam sinh mất tích ở TP.HCM: Được xác định tử vong từ vài ngày trước

Thông tin MỚI về thi thể nam sinh mất tích ở TP.HCM: Được xác định tử vong từ vài ngày trước

Xem hình ảnh màu áo thi thể nam giới trôi sông mặc cùng màu áo với con trai Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) vừa vào TP.HCM nhập học mất liên lạc, bà Trần Thị Ty (42 tuổi) khóc nghẹn.

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