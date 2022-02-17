Liên quan đến vụ việc nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa mất tích, phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn, sáng ngày 16/2, thi thể của em đã được đưa về địa phương để tổ chức tang lễ. Tại lễ tang, ông nội của nam sinh quặn lòng thuật lại bữa ăn cuối cùng với cháu.

Liên quan đến vụ việc nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa mất tích, phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn, sáng ngày 16/2, thi thể của em đã được đưa về địa phương để tổ chức tang lễ. Đến chiều tối cùng ngày, công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, nguyên nhân chính thức được đưa ra là nam sinh này nhảy sông tự tử, chết do ngạt nước. Đáng chú ý, trong balo của nạn nhân có 10kg đá.

Bố của nam sinh xấu số nằm vật vã một góc nhà vì quá sốc - Ảnh: Tuổi Trẻ Trước đó, trong tang lễ được tổ chức vào sáng ngày 16/2, chia sẻ với Tuổi Trẻ, người thân của Nghĩa không khỏi bàng hoàng và đau xót khi nhận tin dữ. Khu vực phát hiện thi thể - Ảnh: VietNamNet Ông Nguyễn Văn Cựu (67 tuổi, ông nội của Nghĩa) lặng lẽ nhìn tấm di ảnh trên chiếc bàn thờ của đứa cháu nội. Ông cho biết trước khi lên xe vào Sài Gòn để học, Nghĩa đến nhà rồi ôm lấy vợ chồng ông đòi ông phải làm thịt nướng để em ăn rồi chiều tối em lên xe.

"Trước khi đi Sài Gòn, thằng Nghĩa nó không đòi vợ chồng tôi mua cho gì hết. Nó chỉ nói thích ăn thịt nướng vì từ nhỏ nó thích ăn thịt nướng lắm. Bà nội nghe nó nói vậy là liền đi chợ mua thịt về nướng rồi cả nhà cùng ăn. Nhìn nó ăn rồi cười vui vẻ, vợ chồng tôi thương cháu vô cùng. Thật không ngờ, đó lại là bữa ăn cuối mà cả nhà được ăn uống cùng với nó", ông Cựu nói. Ông nội của Nghĩa chết lặng nhìn tang lễ của cháu trai - Ảnh: Tuổi Trẻ Liên quan đến kết quả điều tra, trong chiều ngày 16/2, về nguyên nhân khiến Nghĩa tự tử, dẫn tin từ VietNamNet, theo nguồn tin điều tra cho biết bước đầu nghi Nghĩa đang bị vấn đề về tâm lý, do áp lực học hành. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Thông tin MỚI về thi thể nam sinh mất tích ở TP.HCM: Được xác định tử vong từ vài ngày trước Xem hình ảnh màu áo thi thể nam giới trôi sông mặc cùng màu áo với con trai Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) vừa vào TP.HCM nhập học mất liên lạc, bà Trần Thị Ty (42 tuổi) khóc nghẹn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-noi-nam-sinh-tu-tu-tren-song-sai-gon-nghen-long-nho-lai-bua-an-cuoi-cung-voi-chau-no-chi-noi-thich-an-thit-nuongthat-khong-ngo-450552.html