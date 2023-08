Vụ bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu: Lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự nói gì?

Trả lời yêu cầu của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh về quá trình điều tra xử lý 3 vụ việc bạo lực trẻ em, Đại tá Tô Cao Lanh (Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an) cho biết, các vụ bạo lực trẻ em hầu hết do chính người thân, người có trách nhiệm nuôi dưỡng, quản lý các em.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Phiên giải trình - Ảnh: Dân Trí

Ông Tô Cao Lanh cho biết, ngay sau khi các vụ án xảy ra, Bộ Công an và công an các địa phương đã vào cuộc ngay. Cụ thể, như vụ bạo hành bé 8 tuổi dẫn đến tử vong tại TPHCM do Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái thực hiện và vụ bắn 9 đinh vào đầu bé 3 tuổi tại Thạch Thất (Hà Nội), vụ ném cháu 5 tuổi xuống sông tại Quảng Nam.

"Như vụ bắn 9 chiếc đinh vào đầu bé 3 tuổi tại Thạch Thất (Hà Nội), chúng tôi đã chỉ đạo thu thập chứng cứ, chỉ đạo bắt ngay các đối tượng. Lãnh đạo Bộ đang chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng điều tra kết luận, và công khai kết quả điều tra" - Đại tá Tô Cao Lanh thông tin.