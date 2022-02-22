Vụ bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu: Lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự nói gì?

Xã hội 22/02/2022 20:27

Mới đây, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến vụ việc bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu.

Theo Dân Trí, ngày 22/2, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì phối hợp với Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Xã hội tổ chức phiên giải trình về "tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em".

Trả lời yêu cầu của Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh về quá trình điều tra xử lý 3 vụ việc bạo lực trẻ em, Đại tá Tô Cao Lanh (Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an) cho biết, các vụ bạo lực trẻ em hầu hết do chính người thân, người có trách nhiệm nuôi dưỡng, quản lý các em.

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Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Phiên giải trình - Ảnh: Dân Trí

Ông Tô Cao Lanh cho biết, ngay sau khi các vụ án xảy ra, Bộ Công an và công an các địa phương đã vào cuộc ngay. Cụ thể, như vụ bạo hành bé 8 tuổi dẫn đến tử vong tại TPHCM do Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái thực hiện và vụ bắn 9 đinh vào đầu bé 3 tuổi tại Thạch Thất (Hà Nội), vụ ném cháu 5 tuổi xuống sông tại Quảng Nam.

"Như vụ bắn 9 chiếc đinh vào đầu bé 3 tuổi tại Thạch Thất (Hà Nội), chúng tôi đã chỉ đạo thu thập chứng cứ, chỉ đạo bắt ngay các đối tượng. Lãnh đạo Bộ đang chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng điều tra kết luận, và công khai kết quả điều tra" - Đại tá Tô Cao Lanh thông tin.

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Hình ảnh chụp X quang phát hiện 9 dị vật trong đầu bé gái - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Về tình trạng bạo lực trẻ em trong gia đình, ông Tạ Quang Đông (Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho biết, trong năm qua, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển gia đình đến năm 2030, chiến lược phát triển văn hóa, chống bạo lực gia đình đến năm 2025, tăng cường kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em trong gia đình và thanh tra kiểm tra phòng chống xâm hại trẻ em.

Theo nhận xét của ông Đông, địa phương nào có sự quan tâm của chính quyền thì ở đó sẽ làm tốt công tác phòng chống bạo lực trẻ em. Cụ thể đó là xã hội còn tư tưởng bạo lực với trẻ em là chuyện riêng nên khó phát hiện và xử lý. Ngoài ra, do nhận thức của các cấp ủy Đảng chưa quan tâm, chú trọng nên việc chống xâm hại trẻ em còn nhiều hạn chế...

Vụ bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu: Lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự nói gì? - Ảnh 3
Nguyễn Trung Huyên nhận dạng các tang vật liên quan đến vụ án - Ảnh: VietNamNet

Cũng liên quan đến vụ án, theo VietNamNet, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người".

Nguyễn Trung Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé Đỗ N.A. (3 tuổi, ở Canh Nậu, Thạch Thất) bị phát hiện có 9 dị vật trong đầu.

Công an Hà Nội thông tin, Nguyễn Trung Huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay "ngáo đá". Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản.

Nguyễn Trung Huyên chưa có tiền án, tiền sự. Huyên sống độc lập từ khá lâu. Trước khi cặp kè với mẹ cháu N.A., Huyên thuê nhà trọ ở nhiều nơi.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, ban đầu, Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé gái 3 tuổi. Về những thương tích bên ngoài hay những lần bé N.A. nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi cho bé gái, nói rằng cháu nghịch ngợm nên bị ngã và tự nuốt dị vật.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Nguyễn Trung Huyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác.

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