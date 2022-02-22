Vụ giả làm bác sĩ vào khu điều trị F0: 'Bóc mẽ' cách thức đối tượng dùng để giả làm sinh viên trường ĐH Y Dược đi tình nguyện

Xã hội 22/02/2022 16:53

Trưởng phòng Công tác sinh viên, Đại học Y Dược TP.HCM đã lên tiếng về vụ việc thanh niên N.Q.K. giả làm sinh viên trường rồi tự nhận là bác sĩ, thạc sĩ làm việc ở khu điều trị F0.

 Liên quan đến vụ việc thanh niên N.Q.K. giả làm bác sĩ làm việc ở khu điều trị F0, được biết, người này giả danh sinh viên trường y để vào được khu cách ly điều trị Covid-19 ở TP.HCM, sau đó tự nhận mình thành thạc sĩ, bác sĩ khoa Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo Dân Trí, giải thích về nguyên nhân người này có thể "đóng vai" một sinh viên y khoa của Trường Đại học Y Dược TP.HCM, ông Trương Văn Đạt, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, vào tháng 7/2021, quận 12 có công văn xin hỗ trợ khẩn cấp người cho khu cách ly đóng tại Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM. Ngay sau đó, trường gửi thông tin lên các nhóm làm việc trên mạng xã hội để cho các sinh viên đăng ký, trên tinh thần tình nguyện. Trong số 10 người đăng ký tham gia, có trường hợp của N.Q.K..

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Hình ảnh thẻ sinh viên giả mạo của K. - Ảnh: Dân Trí

Để xác minh danh tính, đội trưởng quản lý nhóm tình nguyện yêu cầu người đăng ký gửi ảnh thẻ sinh viên trường để kiểm tra. Cũng theo đại diện trường, trước giờ chưa từng có trường hợp làm giả thẻ sinh viên như trên nên "không ai lường trước sẽ xảy ra việc này".

"K. chụp ảnh gửi vào, nhìn đúng với form (mẫu) thẻ sinh viên của trường. Trước giờ chưa từng có trường hợp nào làm giả thẻ sinh viên, không ai lường trước sẽ xảy ra việc này, vì thời điểm đó tình hình rất kinh khủng. Rất cần người, có người tình nguyện tham gia là rất quý rồi…" - nguồn tin lý giải.

Sau khi đối chiếu thông tin qua một bức ảnh thẻ sinh viên, ngày 13/7/2021, N.Q.K. nằm trong danh sách 8 nhân sự do Đại học Y Dược TP.HCM giới thiệu sang quận 12 hỗ trợ chống dịch. Vì là sinh viên, công việc chính của K. là lau dọn, đo huyết áp… chứ không có quyền hạn điều trị.

Theo ông Đạt, đến cuối tháng 9, đầu tháng 10/2021, phía UBND quận 12 bất ngờ liên hệ với trường, đề nghị xác minh thông tin "bác sĩ K.", vì nghe nói "giỏi lắm", "làm rất được việc". Lúc này, lãnh đạo phòng Công tác sinh viên mới "tá hỏa" vì toàn bộ nhân sự gửi đi hỗ trợ chỉ là sinh viên.

Tiếp tục tra lên hệ thống hồ sơ, phía Trường Đại học Y Dược TP.HCM phát hiện N.Q.K. là sinh viên giả mạo.

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Đối tượng N.Q.K. - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo VnExpress, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức (Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy) mới đây cũng cho biết đơn vị không có bác sĩ hay sinh viên thực tập tên N.Q.K., cũng chưa từng trao giấy khen cho "ông N.Q.K, thạc sĩ, bác sĩ Khoa Tim mạch" vì "đã có thành tích đột xuất phát hiện, hỗ trợ cấp cứu và điều trị cứu sống bệnh nhân đang trong tình trạng tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy" như hình ảnh lan truyền.

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Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho hay giấy khen cho "bác sĩ N.Q.K." là làm giả - Ảnh: Tuổi Tr

Liên quan đến vụ việc, theo Pháp luật TP.HCM, N.Q.K cũng đã lên tiếng thừa nhận mọi sai lầm. Theo đó, người này cho biết có học y khoa nhưng bỏ ngang do về kinh tế gia đình (K. cho hay trước học ngành y bên Đại học Hồng Bàng rồi sau học bên Đại học Y Dược nhưng đại diện Trường Y Dược xác nhận không tìm thấy dữ liệu liên quan đến K.). Anh này cũng cho biết đã nhận thức được sai lầm của mình và mong được bỏ qua để tiếp tục cuộc sống và kinh doanh vì giờ không còn làm gì liên quan tới ngành y.

Theo Tuổi Trẻ, K. cung tiết lộ tuy giả làm bác sĩ nhưng không hề trục lợi gì cho bản thân và gia đình. Mỗi khi nhà hảo tâm tài trợ rau, gạo, K. và một chị (lúc ấy là trưởng khu cách ly) phát cho người dân, người bệnh.

Ngoài ra tất cả các số tiền mọi người có ủng hộ cho khu cách ly đều do thủ quỹ giữ, K. không hề đụng vào các khoản tiền đó. 

Nam thanh niên nghi giả dạng bác sĩ vào khu cách ly: Tự làm giấy khen để khoe ngoại, khẳng định không có hành vi trục lợi

Nam thanh niên nghi giả dạng bác sĩ vào khu cách ly: Tự làm giấy khen để khoe ngoại, khẳng định không có hành vi trục lợi

Nam thanh niên được cho là giả danh sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM để có tên trong danh sách tình nguyện viên chăm sóc F0 ở Trường CĐ Điện lực TP.HCM (Q.12) khẳng định bản thân không trục lợi.

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Từ khóa:   Bác sĩ giả mạo khu cách ly khu điều trị F0

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